Das Mozarthaus Vienna rückt zurzeit mit seiner Sonderausstellung „Cherubino alla vittoria!“, die in Kooperation mit der Wienbibliothek im Rathaus entstanden ist, eine mögliche musikwissenschaftliche Neuentdeckung zu Mozarts Oper „Le Nozze di Figaro“ ins Blickfeld. Darüber hinaus wird auch der historisch-politische Hintergrund der Zeit der Entstehung sowie der Rezeption der Oper beleuchtet und dem Themenkomplex Zitat – Entlehnung – Plagiat, bezogen auf den Bereich der Musik, Raum gegeben.

In der sogenannten Militärarie am Ende des ersten Akts der Oper „Le nozze di Figaro“ offenbart der Titelheld dem eben zum Offizier beförderten Pagen Cherubino die Schrecken des Soldatenlebens. Kürzlich wurde ein zeitgenössischer österreichischer Militärmarsch aufgefunden, der eine frappante thematische Ähnlichkeit mit dem abschließenden Marsch in der besagten Figaro-Arie aufweist. Kannte Mozart diesen Militärmarsch und setzte er ihn bewusst in seiner Oper ein? Bislang noch nie gezeigte Dokumente und neueste Forschungsergebnisse belegen diese These und eröffnen das Spannungsfeld zwischen Mozarts künstlerischen Bestrebungen und den militärischen Konflikten im Habsburger Reich.

Das Mozarthaus Vienna präsentiert Leben und Werk des Musikgenies Wolfgang Amadé Mozart mit dem Schwerpunkt auf seine Wiener Jahre von 1781 bis 1791 in einem einzigartigen Ambiente in der Wiener Innenstadt unweit des Stephansdomes.

In der Domgasse Nr. 5 befindet sich die einzige bis heute erhaltene Wiener Wohnung Mozarts, in der der Komponist von 1784 bis 1787 geradezu herrschaftlich logierte. An keinem anderen Ort hat das Musikgenie mehr Musik geschaffen als hier, wo Mozart beispielsweise die berühmte Oper „Le nozze di figaro“ komponierte.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet auf drei Stockwerken die historische Mozartwohnung sowie eine umfassende Präsentation seiner wichtigsten Werke, seiner Weggefährten sowie der Zeit, in der Wolfgang Amadé Mozart lebte. Ein Museumsshop und der Bösendorfer-Saal im Mozarthaus Vienna als Konzert- und Veranstaltungsort runden das Angebot ab.

