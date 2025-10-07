Mitten im Herzen Wiens, nur wenige Schritte vom Stephansdom entfernt, öffnet das Mozarthaus Vienna ein Fenster in jene Jahre, in denen Wolfgang Amadé Mozart die Stadt prägte – und sie ihn. In der Domgasse 5 befindet sich seine einzige erhaltene Wiener Wohnung, in der der Komponist von 1784 bis 1787 lebte und einige seiner bedeutendsten Werke schuf. Kein anderer Ort ist seinem schöpferischen Alltag so nah.

Neben der historischen Wohnung erleben Besucherinnen und Besucher eine multimediale Präsentation von Mozarts Wiener Jahren, seinem Umfeld und seiner Musik. Ein besonderes Highlight ist das historische Barockgewölbe im zweiten Untergeschoß: Mit großem architektonischem Gespür in perfekter Symbiose aus Alt und Neu restauriert, dient es heute als außergewöhnlicher Veranstaltungsraum. Dank seiner hervorragenden Akustik wird es regelmäßig für Kammermusikkonzerte genutzt – ein Ort, an dem Mozarts Geist bis heute nachklingt. Hier die nächsten Veranstaltungen!

Classical Autumn Concert

Am 18. Oktober 2025 präsentiert das Classical Autumn Concert talentierte, preisgekrönte Musikerinnen und Musiker aus aller Welt im historischen Mozarthaus Wien.

Organisiert vom Wiener Kulturverein Culture Meeting Point, einem der führenden Kulturvereine Wiens seit 1995, bietet dieser besondere Abend ein reichhaltiges Programm klassischer, romantischer und zeitgenössischer Werke und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Musikliebhaber.

Zu den Mitwirkenden zählen die Pianistinnen Chi-Tou Lao und Eva Emilia Rautner sowie die Vokalsolisten Sang-uk Seo (Tenor-Bariton), Sara E. Geeraerts (Sopran), Hakyeul Joshua Lee (Tenor), Priscila Olegário (Sopran), Margarita Sargsyan (Sopran) und Ernest Tymczyszyn (Tenor).

Das Programm umfasst Meisterwerke von Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Gaetano Donizetti, Robert Schumann, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Charles Gounod, Jules Massenet und Erich Wolfgang Korngold.

Darüber hinaus wird der zeitgenössische Komponist Athanasios Papadimitriou die Weltpremiere seiner „Petit Suite“ für zwei Klaviere (vier Hände) aufführen – und dies in dem historischen Haus, in dem Mozart einst lebte.

18. Oktober 2025, 15 Uhr



Gruselkabinett bei Mozart – Workshop für Kinder

Alle furchtlosen Spürnasen aufgepasst!

Im Mozarthaus Vienna warten gruselige Abenteuer auf euch. Wir hören uns spannende Geschichten über Mozart an und basteln unsere eigene Gruselshow, wie in Mozarts Zeit. Gerne kannst du in einer schaurigen Verkleidung kommen und vergiss nicht, deine Taschenlampe mitzunehmen!

25. und 26. Oktober 2025, 10 und 12 Uhr

Wiener Ensemble

Das Wiener Ensemble ist ein Kammermusikensemble mit Sitz in Wien und widmet sich der Aufführung der Werke von W.A. Mozart und seiner Zeitgenossen. Das Ensemble gibt regelmäßig Konzerte im Konzertsaal des Mozarthaus Vienna, wo Besucherinnen und Besucher Live-Aufführungen von Mozarts Musik hören können. Das Wiener Ensemble besteht aus professionellen Musikern, die sich auf die Aufführung klassischer Musik spezialisiert haben und sich um eine authentische und genaue Interpretation von Mozarts Werken bemühen.

jeden Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag, 18.30 Uhr

KRIEG ERLEBEN – Trauma und seine Folgen

Welche Folgen können Kriegstraumata für Kinder und die Gesellschaft haben?

Wie können wir als Künstler dazu beitragen, diese zu überwinden?

Diesen beiden Leitfragen wollen die Teilnehmenden des Akademieprogramms Balthasar NOVA zusammen mit dem Publikum und Dr. Barbara Preitler, Psychologin und Psychotherapeutin im Betreuungszentrum HEMAYAT für Folter- und Kriegsüberlebende, auf den Grund gehen.

Eingerahmt von Auszügen aus Erwin Schulhoffs Streichsextett und den „Metamorphosen” von Richard Strauss in einer Bearbeitung für Streichseptett entsteht Raum für einen Austausch über die Kunst als Resonanzraum im Prozess der Verarbeitung und Überwindung von Trauma.

2. November 2025, 11 Uhr

Mon Très Cher Père! – Mein lieber Sohn!

Sonderführung, gestaltet von Dr. Ruth Müller

Er war sein Lehrer, Erzieher, Ratgeber, Manager und vor allem sein liebender Vater – am 14. November jährt sich Leopold Mozarts Geburtstag zum 306. Mal: Die enge Beziehung zwischen Vater und Sohn, die oft sehr unterschiedlich bewertet wurde, ist Thema dieser Sonderführung, gestaltet von Dr. Ruth Müller.

14. November 2025, 16.30 Uhr

Mozarts Tod – ein ungelöster Fall?

Sonderführung, gestaltet von Dr. Ruth Müller

Woran starb Mozart? Wurde er vergiftet? Wurde er von Antonio Salieri ermordet oder gar von einem Freimaurer? Und wer war der geheimnisvolle Auftraggeber des Requiems? Diese Fragen, Mythen und Legenden kursieren seit 234 Jahren – anlässlich des Todestages des unsterblichen Musikgenies werden sie einem Faktencheck unterzogen, in einer Sonderführung gestaltet von Dr. Ruth Müller.

5. Dezember 2025, 16.30 Uhr

