Das Kunstmuseum Pablo Picasso Münster feiert 2025 sein 25-jähriges Bestehen mit einem hochkarätigen Ausstellungsprogramm. Von Chagalls Bildwelten über eine Foto-Kunst-Begegnung bis hin zur abstrakten Bildhauerei von Barbara Hepworth – Besucher erwartet ein spannender Jubiläumsreigen.

Das Kunstmuseum Pablo Picasso Münster feiert 2025 sein 25jähriges Bestehen mit einem Ausstellungsmix aus Klassischer Moderne und abstrakter Bildhauerei: Die Schau „Marc Chagall – Bildsprachen“ leitet das Jubiläumsjahr ab 8. März ein. Mit über 120 Gemälden, Zeichnungen und Grafiken untersucht sie die schöpferischen Paarungen zwischen Bildender Kunst und Literatur im Schaffen des berühmten Farbvirtuosen (bis 9. Juni 2025). Im Anschluss stellt die große Jubiläumausstellung „Face to Face“ Fotografien von Pablo Picasso, Henri Matisse, Joan Miró, Marc Chagall und Georges Braque ausgewählten Werken der fünf Künstler gegenüber. Mit der Bildhauerin Barbara Hepworth beschließt eine der einflussreichsten britischen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts ab November 2025 das Jubiläumsprogramm. Hepworth gilt als eine der wichtigsten weiblichen Vertreterinnen der internationalen Avantgarde. Rund 100 Skulpturen und Zeichnungen aus über sechs Jahrzehnten sind in der Münsteraner Schau zu sehen. Das Picasso-Museum ist – neben Häusern in Paris, Antibes, Barcelona und Malaga – eines von nur fünf Picasso-Museen weltweit. Seit der Eröffnung im Jahr 2000 konndete das Museum seine Kunstbestände stetig erweitern: Zu den Picasso-Grafiksammlungen kamen große Werkreihen seiner künstlerischen Mitstreiter der Klassischen Moderne wie Matisse, Miró, Braque und Chagall hinzu. Auch Fotografien von Fotografen wie David Douglas Duncan sind Teil der Sammlung des Hauses.

www.kunstmuseum-picasso-muenster.de

Münster bezaubert

Rund um das Museum bezaubert Münster mit individuellen Geschäften, gemütlichen Cafés, quirligem Studierendenleben, unzähligen Fahrrädern, Kunst im Stadtraum und viel Grün. Auf dem Prinzipalmarkt lässt es sich unter Bogengängen bei jedem Wetter bummeln, während zur blauen Stunde Billi Thanners Himmelsleiter golden am Turm der Lambertikirche leuchtet. Zur Zeitreise lädt der Friedenssaal im Historischen Rathaus ein. Hier schrieb 1648 der Westfälische Frieden europäische Geschichte. Urban und hipp Anzeigegibt sich der Stadthafen mit Kneipen, Klubs und Kultur. Krimi-Fans gehen mit Wilsberg, Boerne und Thiel auf Verbrecherjagd, während man im Schlossgarten, entlang der Promenade und am Aasee die Seele baumeln lassen kann. www.tourismus.muenster.de

Gewinnen Sie ein Picasso-Münster Wochenende!

Das Picasso-Museum und Münster Marketing verlosen einen Besuch in Münster mit 2 Übernachtungen im Doppelzimmer plus Frühstück und Willkommensüberraschung im Atlantic Hotel Münster mit seinem Ambiente aus urbaner Architektur und exklusivem Design.

www.atlantic-hotels.de/hotel-muenster.

Für Kulturgenuss sorgen 2 Eintrittskarten + Führung durch die aktuelle Ausstellung im Kunstmuseum Pablo Picasso Münster sowie ein Ausstellungskatalog.

Machen Sie mit und beantworten Sie die Gewinnspielfrage:

Welches Jubiläum feiert das Picasso-Museum in 2025?

1. 10jähriges Jubiläum?

2. 20jähriges Jubiläum

3. 25jähriges Jubiläum

Schicken Sie Ihre Antwort bis 16. Juli 2025 mit Ihrem Namen an die Emailadresse: [email protected]

Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel nehmen Sie unsere Datenschutzrichtlinie zur Kenntnis. Persönliche Daten, die Sie auf dieser Website elektronisch übermitteln, wie zum Beispiel Name und E-Mail-Adresse werden von uns nur zum jeweils angegebenen Zweck verwendet, sicher verwahrt und nicht an Dritte weitergegeben.