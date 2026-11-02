Das Museion Bozen entdeckt einen außergewöhnlichen Einzelgänger der italienischen Moderne. Es sind stille, beinahe rätselhafte Welten, die Luigi Zuccheri (1904–1974) in seinen Gemälden erschafft. Tiere erscheinen in ungewöhnlichen Größenverhältnissen, Landschaften folgen ihren eigenen Gesetzen, und der Mensch verliert jene selbstverständliche Hauptrolle, die ihm in der Kunstgeschichte so häufig zugeschrieben wird. Mit einer umfassenden Ausstellung widmet das Museion in Bozen dem italienischen Künstler eine neue Aufmerksamkeit und eröffnet einen faszinierenden Blick auf sein eigenwilliges Verhältnis zur Natur.

Die vom Mailänder Künstlerduo MMXX, Daniele Milvio und Emanuele Marcuccio, konzipierte Schau vereint Gemälde, kleinformatige Bilder und Skulpturen. Viele der gezeigten Arbeiten waren bislang nur selten oder überhaupt nicht öffentlich zu sehen. Auf Grundlage langjähriger Forschung zeichnet die Ausstellung das Porträt eines Künstlers, der sich bewusst abseits der dominierenden Kunstströmungen seiner Zeit bewegte und dabei eine unverwechselbare Bildsprache entwickelte.

Zuccheris Leben war eng mit den ländlichen Regionen Venetiens und Friauls sowie der venezianischen Lagune verbunden. Die Landschaft seiner Heimat wurde zum zentralen Bezugspunkt seines Schaffens. Obwohl er an der figurativen Malerei und an traditionellen Techniken festhielt, war seine Arbeitsweise alles andere als konventionell. Ab den frühen 1940er-Jahren widmete er sich intensiv der Temperamalerei, entwickelte eigene Verfahren und stellte sogar Pigmente selbst her.

In seinem 1946 veröffentlichten Buch Del Pitturare a Tempera hielt er seine Erfahrungen in Form praktischer Rezepte fest. Seine Auseinandersetzung mit Materialien war dabei untrennbar mit seiner Beobachtung der Natur verbunden. Malerei bedeutete für ihn nicht nur, die Welt abzubilden, sondern ihre stofflichen und visuellen Eigenschaften immer wieder neu zu erforschen.

Besonders ab Ende der 1950er-Jahre veränderte sich Zuccheris Bildwelt. Tiere rückten zunehmend ins Zentrum seiner Landschaften. Mit bemerkenswerter anatomischer Präzision dargestellt, wirken sie bisweilen übergroß oder erscheinen in einem Verhältnis zu ihrer Umgebung, das unsere gewohnte Wahrnehmung irritiert. Der Mensch kehrt zwar allmählich in die Bilder zurück, muss sich seinen Platz jedoch mit anderen Lebewesen teilen.

Gerade darin liegt die Aktualität dieser Kunst. Zuccheri stellt die vermeintliche Überlegenheit des Menschen nicht mit lauten Gesten infrage, sondern durch subtile Verschiebungen von Perspektive und Maßstab. Seine Landschaften sind keine idyllischen Rückzugsorte. Sie wirken geheimnisvoll und spannungsvoll, als hätte sich gerade etwas ereignet oder stünde unmittelbar bevor. Die Natur folgt darin einer eigenen Ordnung, die sich menschlicher Kontrolle entzieht.

Neben den Gemälden zeigt das Museion kleinformatige Skulpturen aus Bienenwachs. Ursprünglich als Modelle für den Bronzeguss geschaffen, bemalte Zuccheri viele dieser Figuren später und verlieh ihnen damit einen eigenständigen künstlerischen Charakter. Ihre feinen Oberflächen, differenzierten Farben und sorgfältig ausgearbeiteten Details machen seine intensive Beschäftigung mit Volumen und Form unmittelbar erfahrbar.

Die Ausstellung führt unterschiedliche Werkgruppen zusammen und eröffnet Einblicke in einen Schaffensprozess, der handwerkliche Präzision mit einer außergewöhnlichen Vorstellungskraft verbindet. Trotz seiner Anerkennung in Künstler- und Intellektuellenkreisen blieb Zuccheri über Nordostitalien hinaus lange Zeit vergleichsweise wenig bekannt.

Mit dieser umfassenden Präsentation lädt das Museion dazu ein, einen Künstler neu zu entdecken, dessen Werk sich gängigen kunsthistorischen Kategorien entzieht. Seine Bilder erinnern daran, dass die Welt nicht allein aus menschlicher Perspektive betrachtet werden muss. Vielleicht liegt gerade in dieser stillen Verschiebung des Blicks ihre besondere Kraft: Sie lässt uns die Natur nicht als Kulisse unseres eigenen Lebens sehen, sondern als einen gemeinsamen Lebensraum, dessen Geheimnisse weit über unser Verständnis hinausreichen.

5. Dezember 2026 bis 23. Mai 2027

www.museion.it