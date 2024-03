Im Juni 2024 wird im MAS eine neue Ausstellung über die Antarktis und die abenteuerliche Reise der Belgica eröffnet. Dieses Schiff verließ Antwerpen vor rund 125 Jahren zu einer Expedition zum Südpol. Die Besatzung wusste nicht, dass sie die ersten sein würden, die den Winter im Polareis verbringen würden. Das MAS erzählt die Geschichte ihrer gefahrvollen Reise unter der Leitung des Belgiers Adrien de Gerlache. Er und seine Mannschaft sind als Pioniere in die Geschichte eingegangen. Gleichzeitig wirft diese Ausstellung auch einen Blick auf diese wunderschöne Gegend, in der die globale Erwärmung heute sehr stark zu spüren ist.

Abenteuer

Vor 125 Jahren legt das berühmte Forschungsschiff Belgica bei strahlendem Sonnenschein in Antwerpen ab. Die Expedition nimmt Kurs auf den sechsten Kontinent, die Antarktis. Die Weltkarten jener Zeit sind fast vollständig ausgefüllt, aber die Antarktis ist noch immer Neuland. Die internationale, aber sehr junge Besatzung unter der Leitung von Adrien de Gerlache wird die erste sein, die einen ungeplanten Winter in der Antarktis verbringt. Als der Polarwinter einsetzt, bleibt das Schiff im Packeis stecken. Mehr als ein Jahr später, nach einem sehr dunklen, kalten und langen Winter mit Krankheitsperioden, gelingt es ihnen, das Schiff aus dem Eis zu befreien. Mit großen Sägen, räumlichem Vorstellungsvermögen und Ausdauer befreien sie die Belgica. Kurz vor dem Beginn eines zweiten Polarwinters treten sie wie durch ein Wunder die Rückreise an. Fast die gesamte internationale Besatzung überlebt die Expedition.

Die Ausstellung

Das MAS hat einige einzigartige historische Stücke in seiner Sammlung, wie das Steuerrad und das Krähennest des Schiffes, Schlitten und Kleidung, die Eissägen, mit denen das Schiff aus dem Eis befreit wurde, und die wunderschöne Drehorgel, auf der die Besatzung während der dunklen Tage in der Kajüte stundenlang die „Brabanconne“ spielte. Zusammen mit den vielen schönen Fotos und den Tagebüchern der Besatzung wird die abenteuerliche Reise 125 Jahre später in der Stadt, von der sie damals auslief, wieder zum Leben erweckt.

21. Juni bis 3. November 2024

mas.be