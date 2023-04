RAFAËL ROZENDAAL. Color, Code, Communication

Ab 21. April zeigt das Museum in einer umfangreichen Ausstellung digitale Kunstwerke von Rafaël Rozendaal (*1980). Er ist einer der bekanntesten Akteure der digitalen Kunst weltweit. In Rozendaals aktuellen NFT-Projekten verbindet er bekannte Bildmotive und Themen der jüngeren Kunstgeschichte mit aktuellen Technologien und kombiniert somit eine faszinierende Bildsprache mit neuesten Kommunikationsformen. Color, Code, Communication macht Rozendaals digitale Kunst als begehbare Installation oder in Browsern auf Monitoren erlebbar.

Neben den Ausstellungsräumen werden einzelne Werke auch in den Fluren und Zwischenräumen des Museums sowie im öffentlichen Raum zu entdecken sein. Zehn der digitalen Werke werden für die Dauer der Ausstellung auch auf der großen NewsWall am Berliner Platz sowie auf der Medientreppe im Foyer des Haupthauses der FUNKE Gruppe gezeigt. Das Josef Albers Museum. Quadrat in Bottrop präsentiert in Kooperation mit dem Museum Folkwang darüber hinaus zwei Rozendaal-Werke (Homage #43, Homage #49)“ in ihren eigenen Sammlungsräumen.

21. April bis 20. August 2023

CHAGALL, MATISSE, MIRÓ

Made in Paris

Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist Paris eines der wichtigsten europäischen Zentren für die Produktion von Künstlerbüchern und Mappenwerken. Künstler wie Marc Chagall, Henri Matisse, Joan Miró oder Pablo Picasso schufen mit Leidenschaft originalgrafische Werke, mit denen sie ein breiteres Publikum als mit Einzelgemälden erreichen konnten. Basierend auf der Sammlung des Museum Folkwang, die um Leihgaben erweitert wird, präsentiert die Ausstellung herausragende Werke, darunter Jazz von Henri Matisse, La Tauromaquia von Pablo Picasso, A toute épreuve von Joan Miró oder die Radierungen Marc Chagalls zur hebräischen Bibel. Daneben werden einige der berühmten Druckwerkstätten vorgestellt, in denen die Exponate entstanden sind.

1. September 2023 bis 7. Januar 2024

