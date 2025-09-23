Mit der Ausstellung „Ernst Gamperl. Das Lebensbaumprojekt” widmet das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G) einem der bedeutendsten zeitgenössischen Holzgestalter eine umfassende Präsentation. Im Rahmen der Ausstellungsreihe Contemporary Craft, die seit 2022 internationale Kunsthandwerkerinnen und Künstlerinnen vorstellt, zeigt das Museum vom 22. November 2025 bis 26. April 2026 ein Werk, das in seiner poetischen Kraft und formalen Radikalität gleichermaßen berührt wie fasziniert.

Im Zentrum steht eine 230 Jahre alte Eiche, die 2008 im bayerischen Rott am Inn während eines Sturms entwurzelt wurde. Statt als Totholz zu enden, wurde der monumentale Baumstamm zum Ausgangspunkt eines einzigartigen Kunstprojekts: Rund 100 Gefäße und Objekte sind in über zehn Jahren aus dem 33 Tonnen schweren Koloss entstanden. Gamperl erweiterte für dieses Vorhaben nicht nur seine Werkstatt, sondern entwickelte auch neue Werkzeuge und Drehmaschinen, um den gewaltigen Stamm künstlerisch zu bearbeiten.

Gamperls künstlerische Haltung ist geprägt von einem respektvollen Dialog mit dem Material. Er versteht Holz nicht als toten Rohstoff, sondern als lebendigen Partner. Risse, Unregelmäßigkeiten und Spuren des Wachstums begreift er nicht als Makel, sondern als Ausdruck der „Urkraft“, die er in den Formen seiner Gefäße sichtbar werden lässt. Diese reichen von archaisch-monumental bis hin zu beinahe schwebend-leicht. Oberflächenbearbeitungen mit Kalk oder Eisenoxid verleihen den Objekten eine unverwechselbare Haptik und Tiefe.

Begleitet wird die Ausstellung von dem Dokumentarfilm Ernst Gamperl – Dialog mit dem Holz von Niklas Goslar, der eindringlich zeigt, wie sich handwerkliche Präzision und künstlerische Intuition in Gamperls Arbeit verschränken.

Der 1965 in München geborene und als Autodidakt ausgebildete Drechslermeister wurde vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Bayerischen und Hessischen Staatspreis sowie dem renommierten Loewe Foundation Craft Prize (2017). Mit dem Lebensbaumprojekt ist ein Œuvre entstanden, das weit über das Kunsthandwerk hinausweist: ein Manifest für Nachhaltigkeit, für die Würde der Natur und für die enge Verbundenheit von Mensch und Material.

Das MK&G zeigt mit dieser Präsentation, wie kraftvoll zeitgenössisches Kunsthandwerk den Diskurs zwischen Tradition, Innovation und gesellschaftlicher Relevanz bereichern kann.

22. November 2025 bis 26. April 2026

