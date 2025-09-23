Glitzer fasziniert, flirrt und provoziert. Er begegnet uns auf Bühnen, in Kinderzimmern, in der Popkultur und auf Protestplakaten. Das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G) widmet diesem schillernden Material nun als weltweit erstes Haus eine umfassende Ausstellung. Unter dem Titel GLITZER wird Glitzer nicht nur als ästhetisches Element, sondern auch als Symbol für Zugehörigkeit, Empowerment und Selbstbestimmung beleuchtet.

Rund 40 internationale Künstlerinnen und Designerinnen zeigen, wie Glitzer als Mittel der Performance, des Protests und der kollektiven Inszenierung marginalisierter Gruppen eingesetzt wird. Zu sehen sind unter anderem das glitzernde Jugendzimmer der Hamburger Künstlerin Jenny Schäfer, Fotografien von Quil Lemons, individuell gestaltete Skateboards von Mickalene Thomas, GIFs von Molly Soda, Show-Perücken für Olivia Jones von Karl Gadzali und Mohamad Barakat-Götz sowie ein Bühnenoutfit von Bill Kaulitz. Ab Juni 2025 erweitert die Rauminstallation Puff Out des türkisch-belgischen Duos :mentalKLINIK die Ausstellung um 300 Quadratmeter pink glitzernden Boden, auf dem Staubsaugerroboter abstrakte, sich ständig verändernde Muster erzeugen.

Die Ausstellung ist in sechs Kapitel gegliedert, die die vielfältigen Facetten des Materials beleuchten. Die Hall of Glitter eröffnet mit Einhörnern, Stickeralben, Tanzschuhen und Handyhüllen – ein funkelnder Kosmos, der Besucherinnen und Besucher in die Faszination des Glitzers eintauchen lässt. Im Raum Glitter up! steht der Einsatz von Glitzer in Protesten und bei der Sichtbarmachung marginalisierter Gruppen im Fokus. Arbeiten von Mirjana Mitrovic, Gisela Volá und Mercedes Grassi King zeigen Glitzer als feministische Praxis in Mexiko und Argentinien. Portraits von Hannah Altman setzen Glitzer ein, um Imperfektionen und Tabus sichtbar zu machen, während Pansy St. Battie ihren Rollstuhl glitzernd performativ in Szene setzt.

Sparkle and Shine präsentiert Kostüme, Perücken, Nail Art und Videoarbeiten, die Glamour, Performance und Identität verbinden. Jugendkultur steht im Zentrum von Teenage Glitter, in dem Filme, Fotos und Collagen das Aufwachsen in marginalisierten Gruppen reflektieren. Das Kapitel Glitter Craft lädt Besucher*innen zur eigenen kreativen Auseinandersetzung ein – mit Workshops, Materialien und Video-Tutorials internationaler D.I.Y.-Artists. Schließlich vermittelt Glittermania die Geschichte und Herstellung von Glitzer von der Antike bis heute, von Cleopatra über die Erfindung 1934 in New Jersey bis zur The Eras Tour von Taylor Swift 2024.

GLITZER zeigt, dass das funkelnde Material weit mehr ist als ein dekoratives Accessoire: Es kann Ausdruck von Widerstand, von Freude, Selbstermächtigung und kollektiver Solidarität sein – eine Reflexion über Gesellschaft, Identität und kulturelle Macht.

bis 26. Oktober 2025

www.mkg-hamburg.de