Wie kann Kunst unser gemeinsamer Boden sein, um über unsere unterschiedlichen Erfahrungen, Realitäten, Lebensgeschichten und unsere Wurzeln zu kommunizieren – Wurzeln, die uns durch unsere afrikanischen Eltern, Großeltern und unsere Community mitgegeben wurden?

Wir teilen afrikanische und afro-diasporische Identitäten – und dennoch bewegen sich unsere Wurzeln in unterschiedlichen Richtungen, zeigen sich in verschiedenen Farben, Lebensaltern, Realitäten und Biografien. Roots in Motion ist eine interdisziplinäre Ausstellung junger afrikanischer und afro-diasporischer Künstler, die ihren Wurzeln folgen und sie in einem Prozess von Versuch und Irrtum (Trial-and-Error) durch vielfältige künstlerische Ansätze neu definieren.

Unsere unterschiedlichen Realitäten und verflochtenen Wurzeln werden in Feldern wie Tech-Art, bildender Kunst, Fotografie, Musik, Textarbeit und Videoarbeiten erforscht und erprobt. Unsere Wurzeln bewegen sich auf verschiedenen Pfaden kulturellen Ausdrucks – ganz gleich, wie dieser Ausdruck letztlich genannt oder definiert wird: afrikanisch, afro-diasporisch oder beides. Roots in Motion umfasst kulturellen Ausdruck, Reflexion sowie internationalen und lokalen künstlerischen Dialog in Bereichen wie Fashion, Textilkunst, Soul Food, bildender Kunst, Upcycling sowie Musik und Musikproduktion.

Roots in Motion – das bedeutet auch: verwurzelt und geboren in Afrika, verwurzelt in Migration und/oder Flucht, verwurzelt in Traumata und/oder neuen Chancen und vielfältigen Biografien, verwurzelt in der Diaspora, verwurzelt in Europa oder in Deutschland/NRW.

3. Juli bis 5. Oktober 2025

dortmunder-u.de