Eine Mitmachausstellung des ZOOM Kindermuseum Wien: Sprache, Schrift, Zeichen, Gebärde, Mimik, Gesang, Musik, Malerei, Tanz, das alles und noch viel mehr ist Kommunikation. Entdecke In unserer Mitmachausstellung die vielen Möglichkeiten dich mitzuteilen und andere zu verstehen.



Versuche am Anagramm-Flipper möglichst viele Buchstaben zu sammeln und lasse dich von lustigen Wortkreationen überraschen. Experimentiere mit Pantomime, Braille-Schrift oder Gebärdensprache! Kommunikationshochstände laden zum Klettern in luftige Höhen ein, und um herauszufinden wie man mit einem unsichtbaren Gegenüber Kontakt aufnimmt braucht es vollen Körpereinsatz. Du kannst Nachrichten durch eine Rohrpostanlage sausen lassen, Wortsalate werden aufgetischt und Sprachblüten treffen auf Zungenbrecher. An den Wochenenden wird die Ausstellung von unseren Explainern betreut.

23. März bis 21. Juni 2024

www.museum-wn.at