Im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt werden an die 100 Werke des im April verstorbenen Universalkünstlers Hermann Nitsch gezeigt.

Weiters widmet das Museum dem österreichischen Maler Jörg Dobrovich im August 2023 eine interessante Ausstellung.

Die im Museum und der dazugehörigen Kirche präsentierten Arbeiten sind vor allem großformatige Werke aus den letzten Jahren von Hermann Nitsch aus der Sammlung Werner Trenker, ergänzt um Leihgaben der Nitsch Foundation. Die Arbeiten bestechen durch völlig neue, leuchtende Farbkompositionen. Als Kurator der Schau konnte Hubert Klocker, ein ausgewiesener Aktionismus-Spezialist gewonnen werden. Es ist dies die zweite Nitsch Ausstellung, die in Wiener Neustadt gezeigt wird, genau 25 Jahre nach der ersten.

2. September bis 29. Oktober 2023

JÖRG DOBROVICH

Jörg Dobrovich findet in seiner Malerei zu einer Synthese aus den Impulsen von verschiedenen Kulturen. Im Zusammenspiel von mitteleuropäischen, südamerikanischen und afrikanischen Einflüssen entstanden Arbeiten mit Landschaften, Körpern und Mythologischem, die kraftvoll und subtil zugleich ihren Zauber in einem unverkennbaren Kosmos entfalten. Er schreibt dazu: „…die arbeiten sind keine abbilder einer äusseren realität, sondern solche persönlicher mythologien und metaphern.“

5. bis 20. August 2023

www.museum-wn.at