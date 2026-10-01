Kaum ein Name steht so sehr für Eroberung, Macht und militärische Expansion wie Dschingis Khan. Doch hinter dem Mythos des großen Eroberers verbirgt sich eine weit komplexere Geschichte. Zum 800. Todestag des mongolischen Herrschers erzählt die großangelegte Ausstellung in der James-Simon-Galerie von einem Reich, das nicht nur durch Gewalt entstand, sondern auch durch Handel, Mobilität, Wissenstransfer und kulturellen Austausch. Archäologische Schätze aus der Mongolei, Europa und den Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin eröffnen einen neuen Blick auf die Welt der Mongolen.

Ein Name genügt, und vor dem inneren Auge entsteht ein Bild: ein Reiter auf der endlosen Steppe, ein Heer hoch zu Pferd, ein Herrscher, dessen Feldzüge ein ganzes Zeitalter erschütterten. Dschingis Khan gehört zu jenen historischen Persönlichkeiten, deren Wirkung längst über die Fakten hinausgewachsen ist. Er ist Mythos, Nationalheld, Eroberer und Symbolfigur zugleich. Doch wer war der Mann hinter diesem Bild? Und was entstand tatsächlich aus dem Reich, das er im frühen 13. Jahrhundert begründete?

Diesen Fragen widmet sich die Ausstellung „Dschingis Khan und die Welt der Mongolen“, die das Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin gemeinsam mit mongolischen Partnern vom 21. Oktober 2026 bis zum 18. April 2027 in der James-Simon-Galerie präsentiert. Anlass ist der 800. Jahrestag des Todes Dschingis Khans im Jahr 2027.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht allein die Person des Herrschers, sondern die Welt, die unter ihm und seinen Nachfolgern entstand. Zwischen der Donaumündung und der koreanischen Halbinsel erstreckte sich schließlich das größte zusammenhängende Landimperium der Geschichte. Ein Reich von kaum vorstellbaren Dimensionen – und eines, das Europa und Asien enger miteinander verband, als es die gängigen Vorstellungen vom „Mongolensturm“ vermuten lassen.

Denn die Geschichte des Mongolenreichs ist mehr als eine Geschichte der Eroberung.

Archäologische Forschungen der vergangenen Jahrzehnte haben das traditionelle Bild erheblich verändert. Im Zentrum stehen heute nicht mehr ausschließlich die Schlachten und militärischen Erfolge, sondern auch die Gesellschaften, Kulturen und politischen Strukturen, die dem Aufstieg der Mongolen vorausgingen und ihn überhaupt ermöglichten.

Die Steppe war keineswegs ein geschichtsloser Raum. Über Jahrhunderte hatten sich dort unterschiedliche Reiche und Herrschaftsformen entwickelt. Mobilität und eine reiternomadische Lebensweise prägten das gesellschaftliche Leben. Pferde waren Fortbewegungsmittel, Wirtschaftsfaktor und militärische Voraussetzung zugleich. Die Fähigkeit, sich über enorme Entfernungen zu bewegen, wurde zu einem entscheidenden Vorteil der Mongolen. Doch mit der Expansion veränderte sich auch das Reich selbst.

Wo zuvor nomadische Lebensformen dominierten, entstanden Städte und multiethnische Zentren. Verwaltung, Handel und Kommunikation mussten über gewaltige Distanzen organisiert werden. Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion trafen aufeinander. Waren, Ideen und Wissen zirkulierten entlang weitreichender Handelswege.

Die Ausstellung macht diese Entwicklung anhand außergewöhnlicher archäologischer Objekte sichtbar. Viele der aus der Mongolei stammenden Exponate verlassen das Land erstmals und werden außerhalb der Mongolei präsentiert. Ein mongolischer Lamellenpanzer aus dem 13. oder 14. Jahrhundert erzählt von militärischer Organisation und den besonderen Bedingungen der Kriegsführung. Die Steinstatue eines mongolischen Würdenträgers vom Gräberfeld Tavan Tolgoi verweist auf gesellschaftliche Hierarchien und Repräsentation. Kostbare Gürtelbeschläge und Riemendurchzüge aus Bergkristall zeugen von handwerklicher Kunstfertigkeit und dem hohen Rang ihrer Träger.

Es sind Objekte wie diese, die den großen historischen Begriff „Mongolenreich“ plötzlich greifbar machen. Hinter Karten und Zahlen erscheinen Menschen, ihre Kleidung, ihre Rituale, ihr Status und ihre Vorstellungen von Reichtum und Macht.

Besonders spannend ist der Blick nach Europa. Der westliche Feldzug der Mongolen hinterließ tiefe Spuren in Osteuropa und im Nahen Osten. Archäologische Funde aus Polen und Rumänien machen die Folgen der mongolischen Angriffe sichtbar. Sie erzählen von Zerstörung und Gewalt – aber auch von einer komplexen Herrschaftsgeschichte, die nach den Eroberungen keineswegs einfach endete.

Denn auf die Zerstörung folgte vielerorts der Wiederaufbau. Unter den Bedingungen der sogenannten Pax Mongolica entwickelten sich neue Möglichkeiten für Handel und kulturellen Austausch. Fernverbindungen wurden intensiver, Menschen und Waren legten riesige Distanzen zurück. Luxusgüter gelangten über die Krim und die Levante bis nach Europa. Mit ihnen reisten Informationen über fremde Länder, Städte und Handelswege. Das Mongolenreich wurde so – paradoxerweise auch durch seine militärische Expansion – zu einem Raum der Vernetzung.

Diese Perspektive verändert den Blick auf Dschingis Khan. Sie relativiert nicht die Gewalt seiner Eroberungen und die dramatischen Folgen der mongolischen Expansion. Aber sie erweitert das historische Bild. Das Reich war zugleich Zerstörer und Vermittler, militärische Macht und Handelsraum, Herrschaftssystem und Begegnungszone unterschiedlicher Kulturen. Gerade die Archäologie kann dabei eine besondere Rolle spielen. Sie erzählt Geschichte nicht nur aus der Perspektive der Herrschenden, sondern anhand von Gegenständen, Siedlungen, Gräbern und materiellen Spuren. Ein Gürtelbeschlag, eine Rüstung oder eine Statue kann Fragen aufwerfen, die schriftliche Quellen allein nicht beantworten.

Von besonderer Bedeutung sind deshalb die mongolisch-deutschen Forschungsprojekte der vergangenen zwei Jahrzehnte. Sie haben neue Erkenntnisse zur Archäologie und Geschichte des Mongolenreichs hervorgebracht und dazu beigetragen, die Geschichte der mongolischen Steppe differenzierter zu verstehen. Die Ausstellung verbindet diese Forschung mit herausragenden Objekten aus mongolischen und europäischen Sammlungen.

So entsteht ein Panorama, das weit über die bekannte Erzählung vom großen Eroberer hinausführt. Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Überraschung dieser Ausstellung: Je genauer man hinsieht, desto weniger lässt sich das Mongolenreich auf ein einziges Bild reduzieren. Dschingis Khan war zweifellos ein Eroberer von historischer Dimension. Doch sein Erbe besteht nicht nur aus den Grenzen, die seine Armeen verschoben. Es besteht auch in einem neuen Netz von Beziehungen, das Eurasien über Jahrhunderte miteinander verband.

Die Geschichte der Mongolen ist damit auch eine Geschichte der Bewegung. Menschen bewegten sich, ebenso Waren, Religionen, Technologien und Wissen. Die Steppe wurde zur Drehscheibe zwischen Welten, die zuvor weit voneinander entfernt schienen.

In der James-Simon-Galerie begegnen sich deshalb nicht einfach Ost und West. Vielmehr wird sichtbar, dass diese Trennung schon im Mittelalter durchlässiger war, als wir heute oft glauben.

„Dschingis Khan und die Welt der Mongolen“ erzählt somit nicht nur von einem Herrscher und seinem Reich. Die Ausstellung erzählt von einer Welt in Bewegung – und von einem historischen Moment, in dem Eurasien auf neue Weise miteinander verbunden wurde.

21. Oktober 2026 bis 18. April 2027

www.smb.museum/museen-einrichtungen/james-simon-galerie/