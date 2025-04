Der MusicalSommer Kufstein ist ein jährliches Festival für Musical und Musiktheater in der malerischen Stadt Kufstein, Österreich. Es zieht jedes Jahr tausende von Besuchern aus der ganzen Welt an. Vom 24. Juli bis 10. August 2025 wird Bernsteins Meisterwerk „Westside Story“ auf der Festung Kufstein aufgeführt. Die eindrucksvolle Kulisse der mittelalterlichen Festung mit ihrem historischen Ambiente ist eine ideale Austragungsstätte. Erleben Sie eine spannende musikalische Reise in das New York der 1950er Jahre und sehen Sie die dramatische Geschichte zweier rivalisierender Jugendbanden. Selbst dort, wo Hass herrscht, kann es Liebe geben – das beweisen Tony und Maria, die verschiedenen Gangs angehören und sich trotz aller Widrigkeiten ineinander verlieben. Dieses berührende Musical von Leonard Bernstein erzählt von Liebe, Feindschaft, Tod und der Erkenntnis, dass Hass letztlich sinnlos ist.

In einem Viertel in New York kämpfen zwei Jugendbanden, die amerikanischen Jets und die puertoricanischen Sharks, um die Vorherrschaft. Tony, ein ehemaliges Mitglied der Jets, trifft auf einer Tanzveranstaltung Maria, die Schwester des Anführers der Sharks, Bernardo. Die beiden verlieben sich sofort ineinander.

Ihre Liebe wird jedoch durch die Feindschaft ihrer Banden auf eine harte Probe gestellt. Tony und Maria träumen von einer gemeinsamen Zukunft und treffen sich heimlich. Währenddessen planen die Jets und die Sharks einen großen Kampf. Tony versuchte, den Konflikt zu schlichten, aber der Kampf endete tragisch: Tony tötet Bernardo in einem Affekt, nachdem dieser seinen Freund Riff getötet hat.

Maria ist verzweifelt, verrät Tony jedoch, und sie plant, gemeinsam zu fliegen. Ein Missverständnis führt dazu, dass Tony glaubte, Maria sei tot, und er ruft nach Chino, Bernardos Freund, um ihn zu töten. Chino erschießt schließlich Tony, und Maria hält den sterbenden Tony in ihren Armen. Am Ende erkennen die beiden Banden die Sinnlosigkeit ihres Hasses und tragen Tonys Leiche gemeinsam fort, was Hoffnung auf eine versöhnlichere Zukunft symbolisiert.



Dank wetterfester Überdachung garantiert das Open-Air-Event von Ende Juli bis Anfang August unvergessliche Musicalabende im Kufsteiner Sommer.

24. Juli bis 10. August 2025

www.musicalsommer.tirol