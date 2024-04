2024 geht der MusicalSommer auf der Festung Kufstein in die 16. Runde. Der Fixtermin im Tiroler Kulturkalender lockt jährlich Tausende Besucherinnen und Besucher an. Die weitgehend wetterfeste Überdachung der südlich vorgelagerten Josefsburg ermöglicht ein Open-Air-Erlebnis der Sonderklasse.

„Sister Act“ – ein himmlisches Musical, basierend auf dem gleichnamigen Film Sister Act mit Whoopi Goldberg. Die Musik für das Musical wurde von Alan Menken komponiert. Hier der Inhalt in Kürze: Eine wenig erfolgreiche Barsängerin ist die einzige Zeugin in einem Mordprozess gegen einen mächtigen Unterwelt-Boss. Die Polizei versteckt sie, getarnt als Schwester Mary Clarence, in einem Kloster. Dort sorgt sie als Leiterin des Nonnenchors für allerlei Turbulenzen. Das neue Programm des Chores lockt allerdings wieder viele Menschen in die Kirche. Schließlich erfährt auch der Papst von der inzwischen berühmt gewordenen Gruppe und kündigt seinen Besuch für ein Konzert an. Einige Handlager schleichen sich als Nonnen verkleidet in das Kloster, um Mary zu entführen. Ihre Mitschwestern können das aber verhindern. In der letzten Szene geben die Schwestern das erwartete Konzert für den Papst. Schwester Mary Clarence – zwar in Habit, aber ohne Schleier – verhilft dem Chor ein letztes Mal zu einem sehr erfolgreichen Auftritt.



Auch heuer spielt in Kufstein ein hochkarätiges Ensemble mit klingenden Namen und vielen vertrauten Gesichtern: Allen voran Michael Lerchenberg. Der bayerische Schauspieler, Regisseur und Autor führt bei diesem Musical Regie. Neu in Kufstein, aber dafür bereits bestens vertraut mit ihrer Rolle ist Siyou Isabelle Ngnoubamdjum. Die Tochter eines evangelischen Kameruner Pfarrers und einer deutschen Entwicklungshelferin begeistert international im Gospel- und Jazzbereich und gilt als fulminant in der Rolle der Deloris. Seit vielen Jahren einen fixen Platz in den Herzen der Tirolerinnen und Tiroler haben Susanna von der Burg und Eleonore Bürcher. Die Sopranistin und die Schauspielerin, beide jahrzehntelang Ensemblemitglieder des Tiroler Landestheaters, übernehmen im Kufsteiner Nonnenkloster die zentralen Rollen der Schwestern Mary Patrick (von der Burg) und Mary Theresa (Bürcher).

Viel Bühnen- und Fernseherfahrung, speziell auch im komischen Fach, hat April Hailer. Die deutsche Schauspielerin, Sängerin und Theaterregisseurin wird in Kufstein in der Rolle von Schwester Mary Lazarus zu sehen sein. Zusammengehalten wird das chaotische Treiben im Kloster von einer weiteren ausgesprochen markanten Persönlichkeit der deutschsprachigen Theater- und Filmlandschaft: Viola von der Burg spielt die Mutter Oberin, der die Aufgabe zukommt, Deloris alias Schwester Mary Clarence irgendwie in den Orden zu integrieren oder wenigstens unter Kontrolle zu halten …

Premiere: 26. Juli 2024

weitere Aufführungen: 27. und 28. Juli, 1., 2., 3., 4., 9., 10. und 11. August 2024

www.musicalsommer.tirol