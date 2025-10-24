Mit britischem Humor, musikalischer Virtuosität und jeder Menge Charme feiert das Ukulele Orchestra of Great Britain sein 40-jähriges Bühnenjubiläum – ein weltumspannendes Fest der Musik zwischen Rock, Klassik und augenzwinkernder Selbstironie.

Über vier Jahrzehnte tourt das Ukulele Orchestra of Great Britain nun schon mit erstaunlichem Erfolg in der ganzen Welt. Seit 1985 ist es die erklärte Mission der Ukes, dem Ernst des Lebens mit Charme, britischem Witz, überraschenden Arrangements, einer gehörigen Portion Selbstironie und einfach schierer Freude am Spielen und Unterhalten zu begegnen: The Ukulele Orchestra of Great Britain hat sich damit zu einer international renommierten Institution entwickelt, die sich dennoch nicht scheut, sich selbst immer wieder neu zu erfinden.

Feiern Sie mit uns das 40-jährige Jubiläum, mit einem rasanten Sprint durch alle musikalischen Genres: Von ABBA bis ZZ Top, von Tschaikowsky bis Nirvana, von Bluegrass bis Lady Gaga und vielleicht sogar noch einem Spaghetti-Western dazu. Ein geistreicher, skurriler, respektloser, großartiger, mitreißender Nachruf auf Rock’n’Roll und melodische Unterhaltung, alles gespielt auf der „Bonsai-Gitarre“.

17. Februar 2026

www.muk.de