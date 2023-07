Ein Ausflug in das Leipziger Umland ist für Musikfreunde ebenfalls reizvoll, denn es birgt wahre Schätze der Orgelbaukunst. Große Orgelbauer wie Silbermann, Hildebrandt, Kreutzbach und Ladegast haben in der Region Leipzig Instrumente hinterlassen, die bis heute Maßstäbe setzen und bei Orgelliebhabern aus der ganzen Welt Begeisterung entfachen. Die Region Leipzig überrascht auch mit einer überdurchschnittlich hohen Dichte an kulturhistorisch wertvollen Gemäuern, eingebettet in eine attraktive Naturlandschaft. Ob Jazz im prunkvollen Schloss, Blues im liebevoll restaurierten Herrenhaus oder Hollywood-Melodien unter freiem Himmel – in der Veranstaltungsreihe der BurgenLandKlänge erklingt das ganze Jahr über Musik in imposantem Ambiente.

Highlights in der Region

