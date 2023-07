Jedes Jahr ehrt Leipzig seinen berühmten Thomaskantor mit dem Bachfest. 2023 stand der 300. Jahrestag von Bachs Berufung im Mittelpunkt des Festivals. 2024 heißt es dann „BACH -We are Family“, wenn zahlreiche Bach-Chöre und -Vereinigungen aus aller Welt nach Leipzig reisen, um den Komponisten an seinem Hauptwirkungsort zu feiern – und dabei auf den Pfaden der weitverzweigten Musikerfamilie Bach, die sich im 17. und 18. Jahrhundert einmal im Jahr traf, um gemeinsam zu musizieren, zu wandeln. Namhafte internationale Interpreten sind an zehn Tagen in über 100 Veranstaltungen zu erleben, darunter der Thomanerchor und das Gewandhausorchester.

7. bis 16. Juni 2024

www.bachfestleipzig.de