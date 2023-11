Die Wiener Symphoniker sind in den weltberühmten Konzertsälen der Stadt – Wiener Konzerthaus und Musikverein Wien – zuhause, als Opernorchester treten sie regelmäßig im MusikTheater an der Wien und seit Anbeginn als Orchester in Residence bei den Bregenzer Festspielen in Erscheinung.

Die Wiener Symphoniker zählen zu den internationalen Spitzenorchestern. Im Mittelpunkt der Arbeit des Klangkörpers steht die bewusste Pflege, nachhaltige Entwicklung und breite Vermittlung der traditionellen Wiener Klangkultur. Gleichzeitig hat sich das Orchester in seiner über 100-jährigen Geschichte mit Uraufführungen führender Komponisten, aufsehenerregenden künstlerischen Projekten, Kooperationen und Programmen eine weltweite Reputation für seine künstlerische Innovationslust erarbeitet.

Mit der Französin Marie Jacquot übernimmt erst­mals eine Dirigentin die traditionelle Bundesländer­-Tournee der Wiener Symphoniker. Mit Mendelssohns Violinkonzert debütiert Konzert­meister Dalibor Karvay im Musikverein, zudem erklingt Korngolds Sinfonietta als reizvolle Rarität, die der Komponist mit 16 Jahren vollendet hatte. Vertrauen, Flexibilität und strahlende Freude am Musizieren – so charakterisiert Marie Jacquot ihre Beziehung zu den Wiener Symphonikern. Als Erste Gastdirigentin in der Saison 2023-24 wird sie Programme mit selten gespieltem Repertoire aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert leiten.

15. und 16. Januar 2024

musikverein-graz.at