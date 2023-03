Die Ausstellung „Der Schatz der Schwaben. Aus dem Gold der süddanubischen Thraker“ stellt die Verwirklichung einer wunderbaren Zusammenarbeit mit dem Nationalen Institut für Archäologie mit dem Museum der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften in Sofia dar.

Einer der Schätze, die dazu beigetragen haben, das Bild des sagenhaften Reichtums des thrakischen archäologischen Erbes zu prägen, wird somit zum ersten Mal in einem Museum in Rumänien präsentiert. Die Veranstaltung ist auch deshalb eine Premiere, weil sie in der prestigeträchtigsten Dauerausstellung des Nationalmuseums für rumänische Geschichte, der Ausstellung Historische Schätze, stattfindet, einem Raum, der ausschließlich Edelmetallen gewidmet ist und in dem bisher noch keine anderen Wechselausstellung stattgefunden hat. Neben anderen Assemblagen aus dem 4. bis 3. Jahrhundert v. Chr., Artefakten aus dem Cucuteni-Băiceni-Hort oder aus den Grabinventaren von Peretu und Agighiol werden die Sveștari-Ornamente in einen sehr guten kontextuellen Rahmen gestellt, und es werden einige Gemeinsamkeiten festgestellt.

Im Nordosten Bulgariens, ca. 40 km südlich der Donau, in der Region (Oblast) Razgrad, in der Nähe der Stadt Isperih und in der Umgebung des Dorfes Sveștari, befindet sich ein Gebiet, das sehr reich an archäologischen Überresten aus verschiedenen historischen Epochen ist. Seit 1988 wurde es zum nationalen Naturschutzgebiet Sborianovo erklärt. Der Schatz von Sveștari wurde in diesem Gebiet im November 2012 bei archäologischen Ausgrabungen entdeckt.

Der Schatz stammt aus dem größten Grabhügel der Gegend, der mehr als 15 Meter hoch ist und einen Durchmesser von 60 Metern hat. Der Hügel wurde in zwei Etappen errichtet, zunächst über einer steinernen Grube mit einem halbzylindrischen Gewölbe und später über einer alten Eiche in der Nähe der Anlage. Der Schatz wurde wahrscheinlich im zweiten Viertel des 3. Jahrhunderts v. Chr. angelegt und besteht ausschließlich aus goldenen Artefakten, Frauenschmuck und Zubehör für ein Reitpferd, die offenbar in Brokat, einem reich verzierten Stoff, eingewickelt waren, von dem einige Goldfäden erhalten sind.

8.Dezember 2022 bis 25. Juni 2023

