Im Zentrum dieser Komödie steht, wie schon der Titel verrät, die Eisenbahn. Und diese führt zu allerlei Verwirrungen: Denn was passiert, wenn die Ehstandskandidaten keine Ahnung haben, ob sie nun im Zug Richtung Süden – nach Wiener Neustadt – oder Richtung Norden – nach Brünn – sitzen …? Und was, wenn die, die heiraten sollen, eigentlich ganz andere wollen …? Und was hat es mit dem schauderhaften Tunnel in Gumpoldskirchen auf sich …? In bewährter Nestroy-Manier gibt es Verwechslungen und Missverständnisse, bevor die unterschiedlichen Paare, nach einigen Zugfahrten und emotionalen Entgleisungen, in den Bahnhof der Ehe einfahren können. Skurril, komisch und im Eilzugstempo verspricht diese Posse einen amüsanten Abend im wunderschönen Ambiente des Schlosshofes Rothmühle in Schwechat-Rannersdorf.

Mit: Bella Rössler, Maria Sedlaczek, Michelle Haydn, Sophie Hörlezeder, Susanne Urban, Eric Lingens, Franz Steiner, Markus Weitschacher, Rafael Schuchter, San Trohar, Stefan Rosenthal, sowie dem bewährten Nestroy Ensemble Schwechat. Regie: Christian Graf, Bühne: Andrea Költringer, Musik: Otmar Binder

Premiere 1. Juli 2023

Vorstellungen bis 5. August 2023, jeden Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag

www.nestroy.at