Höfische Lustbarkeiten und buntes Gaukelspiel beim historischen Neuburger Schlossfest.

Nur alle zwei Jahre, dafür mit umso größerer Liebe zum Detail, wird in Neuburg an der Donau das Rad der Zeit zurückgedreht. An zwei Wochenenden – dieses Jahr vom 27. bis 29. Juni und vom 4. bis 6. Juli 2025 – erwacht die einstige Fürstenherrlichkeit der alten Residenzstadt zu neuem Leben: Die Bürger tragen stilechte Renaissancekostüme und feiern die Zeit, als Pfalzgraf Ottheinrich (1502–1559) in seinem Schloss rauschende Feste gab.

Tausende Besucher aus ganz Deutschland lassen sich von der Atmosphäre der Altstadt mit ihren restaurierten Bürgerhäusern, der Hofkirche und dem Schloss verzaubern. Historischer Jahrmarkt, Reiterspiele, Konzerte, Tanz, Handwerk, Gaukler und Musikanten sorgen für ein lebendiges Erlebnis. Eine historische Badestube wird zum besonderen Treffpunkt.

Höhepunkte des Schlossfests

Das Fest beginnt am 27. Juni mit dem Empfang des Prinzenpaars und einem festlichen Umzug in die Obere Stadt. Zentrum des Programms ist der Neuburger Steckenreitertanz – ein farbenfrohes Kindertanzspiel mit rund 50 Mädchen im Alter von sechs bis 13 Jahren, inspiriert vom Balleto a Cavallo di Naiburgo.

Die Reiterspiele im Marstall erinnern an Ottheinrichs ritterliche Turniere. Auch heute messen sich Reiterinnen und Reiter im Ringelstechen um Ruhm und Ehre.

Höhepunkte sind das spektakuläre Feuertheater über der Donau (5. Juli) und der große Festumzug (6. Juli), bei dem über 2000 Mitwirkende in historischen Kostümen durch Neuburgs Straßen ziehen.

27. bis 29 Juni und 4. bis 6. Juli 2025

www.schlossfest.de