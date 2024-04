Die neu gestaltete Ausstellung im Innsbrucker Zeughaus erzählt eine Geschichte Tirols aus vielen Perspektiven: Objekte und Erzählstationen machen die facettenreiche Geschichte Tirols für Besucherinnen und Besucher jeden Alters greifbar. Fragestellungen regen dazu an, das Geschehene kritisch zu betrachten, während interaktive Stationen Bezüge zur Gegenwart aufgreifen.



Elf Bereiche, viele Perspektiven:

Die Geschichte eines Landes ist nie zu Ende erzählt. Ausgehend von diesem Gedanken, der eingangs in einem animierten Überblicksfilm aufgegriffen wird, widmet sich die neue Ausstellung „Schatz Tirol“ im Zeughaus den materiellen und immateriellen Schätzen Tirols zwischen Gestern, Heute und Morgen. Gegliedert in elf Ausstellungs- und Themenbereiche weisen zahlreiche Objekte den Weg durch die Vergangenheit. Daneben machen biografische Erzählungen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten die Geschichte der Region an Hör- und Lesestationen lebendig. Luigi, Walpurga, Rebecca und viele andere Tirolerinnen und Tiroler erzählen hier von Alltagssituationen und herausragenden Ereignissen, persönlichen Schicksalen, Herausforderungen und Erfolgen aus der älteren und jüngeren Vergangenheit. Exponate und auch Biografien greifen dabei ebenso wie verschiedene interaktive Elemente gegenwärtige Sichtweisen auf und regen an, Geschehenes kritisch zu hinterfragen.



Warum will man nach Tirol? Ist Tirol ein Industrieland? Ist Tirol eine Marke? Welchem Land Tirol halten wir die Treue? Zehn Ausstellungsbereiche zu Siedlungsgeschichte, Migration, Landwirtschaft, Verkehr und Tourismus, Industrie, Bergbau, Denkmälern, Ideologien und Alltagskultur versuchen diese Fragen zu beantworten.

Welche Rolle das Zeughaus selbst über die Jahrhunderte hinweg spielte, erklärt der elfte Themenbereich der Ausstellung. Dieser lenkt den Blick auf bis heute erhaltene architektonische Merkmale wie Deckenbalken oder Schießscharten, die Rückschlüsse auf die Vergangenheit des Gebäudes zulassen. Gemeinsam mit historischen Zeugnissen wird an mehreren Standorten der Ausstellung auch auf die Entwicklung des Innsbrucker Zeughauses vom einstigen Waffenlager Kaiser Maximilians I. zum Museum erzählt.



Nicht zuletzt bietet die Ausstellung zahlreiche Anknüpfungspunkte für den außerschulischen Unterricht. In Anlehnung daran wurde ein umfassende Vermittlungsprogramm für Schulen entwickelt. Der thematische Fokus liegt dabei auf Geografie, Denkmälern, Migration und Krieg. Das Angebot ist modular organisiert, sodass es flexibel auf die Lernbedürfnisse und elf Altersstufen abgestimmt werden kann.

„Tirol ist in jeder Hinsicht ein besonderer Ort, der von seiner beeindruckenden Landschaft, aber auch von Naturgewalten geprägt ist. Ein Juwel, ein materieller und immaterieller Schatz. Die große kulturelle Vielfalt sowie die wechselvolle Geschichte Tirols werden in dieser Ausstellung gezeigt. Schauen Sie sich das an.“ Lädt der neue Chef der Tiroler Landesmuseen, Andreas Rudigier zu dieser spannenden Ausstellung ein.

Auch Landeshauptmann und Kulturreferent Anton Mattle freut sich über die Wiedereröffnung des Zeughauses: „Die neue Ausstellung ‚Schatz Tirol‘ erzählt auf spannende Weise von einem Tirol zwischen Vergangenheit und Gegenwart, gibt Einblicke in die Alltagswelten der Menschen in unserem Land und hinterfragt historische Ereignisse und Entwicklungen. Deshalb lade ich alle Tirolerinnen und Tiroler sowie Interessierte ein, das Zeughaus und die Ausstellung neu zu erleben. Persönliche Erzählungen, interaktive Stationen und ganz besondere Sammlungsobjekte machen den Museumsbesuch zu einem Erlebnis für die ganze Familie.“

ab 6. April 2024

Neue App für die Ausstellung:

Für „Schatz Tirol“ wurde eine begleitende App mit vertiefenden Informationen entwickelt, die jetzt schon kostenlos im App Store und demnächst im Google Play Store verfügbar ist.

www.tiroler-landesmuseen.at/haeuser/zeughaus-in-innsbruck/