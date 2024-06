Das internationale Literaturfest ELB.lit präsentiert vom 21. September bis 17. November 2024 zu seiner Premiere rund zwanzig hochkarätige Veranstaltungen in ganz Hamburg. ELB.lit bietet rund 20 Veranstaltungen unter anderem mit Hape Kerkeling, Iris Berben und Olli Dittrich, Yotam Ottolenghi, Jean-Luc Bannalec, Theresia Enzensberger und Frank Schätzing. Das Programm umfasst die Highlights des Bücherherbstes 2024, bietet außergewöhnliche und unterhaltsame Themenabende und ordnet mit erstklassig besetzen Podien die politische und gesellschaftliche Gegenwart ein.

Die Veranstalter freuen sich über zahlreiche prominente Zusagen für das Programm. Und auch die Spielorte des neuen Literaturfestivals für Hamburg sind mit der Elbphilharmonie, der Laeiszhalle, dem Deutschen Schauspielhaus unter anderem erstklassig. Hier einige Empfehlungen:

Zum Auftakt des ersten ELB.lit-Festivals sinnieren Cordula Stratmann und Bjarne Mädel in „Sie mich auch!“ herrlich gewitzt und schlagfertig über das Beleidigtsein, über Beleidigungen an sich und das Verbindende in aller Entzweiung: den großen Club der Beleidigten – beste Unterhaltung garantiert! (

21. September 2024, 20 Uhr, Elbphilharmonie, Großer Saal

Bestsellerautor Jean-Luc Bannalec präsentiert mit „Bretonische Sehnsucht“ den dreizehnten Fall von Kommissar Dupin, der ihn an den äußersten Rand der Bretagne zu einem mysteriösen Todesfall zwischen keltischen Klängen und uralten dunklen Rieten führt. Es liest Christian Berkel.

24. Oktober 2024, 20 Uhr, Deutsches Schauspielhaus Hamburg

Mit den Worten „Ich bin zu alt – such dir junge Künstler“ cancelte Sigmar Polke einst die Documenta. Claudia Michelsen, Fabian Hinrichs und Knut Elstermann lesen die skurrilsten, herrlichsten und markigsten Künstlereinlassungen von Michelangelo über Van Gogh bis Marina Abramovic.

25. Oktober 2024, 20 Uhr, Deutsches Schauspielhaus Hamburg

„Der Spaß an der Sache“ ist der Titel einer Essaysammlung von David Foster Wallace, die seinem Jahrhundertroman „Unendlicher Spaß“ in nichts nachsteht. Grund genug für Iris Berben und Olli Dittrich, diesen klugen, scharfsinnigen Texten voller bitterem Humor die gebührende Bühne zu bereiten.

26. Oktober 2024, 20 Uhr, Deutsches Schauspielhaus Hamburg

Der Starkoch und internationale Bestseller-Kochbuchautor Yotam Ottolenghi präsentiert sein im Herbst erscheinendes Buch „Comfort“. Das bisher privateste Werk des in Israel aufgewachsenen Wahlbriten ist die perfekte Grundlage für einen genussvollen und persönlichen Abend.

6. November 2024, 20 Uhr, Laeiszhalle, Großer Saal

Das Gesamtprogramm, unter anderem mit Hape Kerkeling und seinem neuen Buch „Gib mir etwas Zeit“, Theresia Enzensberger im Gespräch mit Şeyda Kurt über ihr eben erschienenes, drittes Buch „Schlafen.”, einem Abend mit Bestsellerautor Frank Schätzing sowie weiteren nationalen und internationalen Autorinnen und Autoren wird nach den Sommerferien bekanntgegeben.

21. September bis 17. November 2024

www.elblit.de