Die Nibelungen-Festspiele zählen zu den bekanntesten Open-Air-Theaterfestivals Deutschlands. Unter der Intendanz von Nico Hofmann steht auf der imposanten Freilichtbühne vor dem Wormser Kaiserdom jährlich ein renommiertes Ensemble.

Das Stück für die Nibelungen-Festspiele 2024 schreibt das Autorenduo Feridun Zaimoglu und Günter Senkel. Die beiden konnten bereits vor einigen Jahren mit „Siegfrieds Erben“ einen großen Erfolg in Worms feiern.

Auch für 2024 betrachten sie die bekannte Geschichte der Nibelungensaga wieder aus einer gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Perspektive und richten dafür den Fokus auf eine ganz besondere Figur aus dem Nibelungenkosmos: auf Dietrich von Bern, der seine Krone und sein Land verliert, weil er sich weigert, in einer blutigen Schlacht darum zu kämpfen. Stattdessen wird er zum Botschafter Etzels und zum Vermittler zwischen dessen Hunnen und dem Burgunderreich – und nicht zuletzt zu Etzels Brautwerber um Kriemhild. In „DER DIPLOMAT“ wird es dabei nicht nur um die Intrigen und Ränkespiele rund um Siegfried, Hagen, Kriemhild, die Burgunder und den Hunnenkönig Etzel gehen, sondern auch um die Frage, wie sich ein Krieg verhindern lässt, den eigentlich keiner will und der trotzdem unvermeidbar erscheint, und welche persönlichen Opfer jemand bringen muss, der sich als Vermittler zwischen alle politischen Parteien begibt. Regie führt erneut der Schweizer Regisseur Roger Vontobel, der bereits 2018 bei „Siegfrieds Erben“ Regie geführt hat, und dessen spektakuläre Wormser Inszenierung von Ferdinand Schmalz‘ „hildensaga“ 2022 nicht nur die Zuschauer zu Begeisterungsstürmen hinriss.

Kulturprogramm mit bewährten und neuen Programmpunkte

Das Kulturprogramm zählt zu einem der Highlights der Wormser Nibelungen-Festspiele. Neben der Konzertlesung „Die Blechtrommel“ mit Devid Striesow und Stefan Weinzierl, dem Konzertanten Melodram „Falsche Götter“ von Albert Ostermaier, dem Stummfilmklavierkonzert „Die Nibelungen“ von Fritz Lang und der musikalischen Lesung „Unheimlich!“ mit gibt es bewährte Publikumsmagnete wie die Theaterbegegnungen sowie Vorträge und Ausstellungen. Familien können sich wieder auf den Kindertag freuen.

12. bis 28. Juli 2024

Kunstausstellungen 2024

Daneben gibt es gleich zwei spannende Kunstausstellungen. Im Sommer 2024 wird Norbert Bisky, einer der wichtigsten zeitgenössischen deutschen Maler, mit seinem Gemäldezyklus „Norbert Bisky – Walküren“ in der Nibelungenstadt Worms im Museum Andreasstift vom 11. Juli bis 29. September zu sehen sein. Im Kunstverein Worms wird „In Balance“ von der Malerin Marita Damkröger und dem Bildhauer Matthias Will vom 21. Juni bis 28. Juli gezeigt, der Eintritt im Kunstverein ist frei.

www.nibelungenfestspiele.de