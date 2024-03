„Die Natur existiert nicht mehr. Die wilde, ungezähmte, vom Menschen unberührte Natur gehört der Vergangenheit an”. So schreibt die Schriftstellerin Josefine Klougart in ihrem Essay Nach der Natur.

In After Nature – A New Reading of the Glyptotek’s Paintings by Writer Josefine Klougart nutzt Josefine Klougart das Prisma der Kunst, um das Verhältnis des Menschen zur Natur in einer Art 3-D-Essay zu untersuchen, in dem die Texte der Autorin mit den Landschaftsgemälden der Glyptotek interagieren. Die Natur, wie wir sie kannten, existiert nicht mehr. Klougart erforscht ihre Schönheit und ihr Verschwinden aus unserer modernen Realität. Die sinnliche Gestaltung der Ausstellung ist das Werk des Bühnenbildnerduos Vang Stensgaard.

Die Ausstellung und der Text gehen Hand in Hand; beide bestehen aus sieben „Kapiteln”. Die Kunstwerke zeichnen ein Bild von der Zeit, in der die Industrialisierung das Klima unauslöschlich prägte. Die Ausstellung umfasst Meisterwerke aus der Sammlung der Glyptotek: von französischen Malern wie Edgar Degas, Paul Cézanne, Paul Gauguin und Henri Rousseau sowie von dänischen Malern wie Christen Købke, Christoffer Wilhelm Eckersberg und Johan Thomas Lundbye.

Als natürliche Erweiterung des Ausstellungserlebnisses veröffentlicht die Glyptotek einen Katalog mit der vollständigen Fassung des Essays von Josefine Klougart.

12. Oktober 2023 bis 18. August 2024

www.glyptoteket.com