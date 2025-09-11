Am 25. Oktober 2025 jährt sich der Geburtstag von Johann Strauss Sohn zum 200. Mal. Schon zu Lebzeiten ein globaler Star, lebte er ein Leben innerhalb fließender Grenzen: Seine Nacht wurde zum Tag, das Private zum Öffentlichen, der Beruf zum Lebensinhalt. Sein Antrieb war eine unermüdliche Leidenschaft, die die kleine, aber feine Schau im Prunksaal anhand bemerkenswerter Objekte aus dem Bestand der Österreichischen Nationalbibliothek greifbar macht. Originale, Skizzen und Entwürfe zeugen von seiner Energie als Komponist, während Briefe und Fotos Einblicke in seine persönlichen Netzwerke geben.

21. Oktober 2025 bis 11. Jänner 2026

www.onb.ac.at