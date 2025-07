Ein klassisches Märchen trifft auf moderne Theaterkunst: Mit „Die Schöne und das Biest“ zeigen Lucy Kirkwood und Katie Mitchell am Oldenburgischen Staatstheater eine kluge, verspielte und humorvolle Bearbeitung der bekannten Geschichte – ein Stück für die ganze Familie.

„Es war einmal in einem fernen Land namens Frankreich vor vielen Jahren …“, so beginnen die beiden Feen Mister Pink und Cécile das alte Märchen von der schönen Belle und dem verzauberten Biest. Belles Vater verirrt sich auf der Heimreise zu seinen Töchtern in ein verlassenes Schloss. Da er kein Geschenk für Belle hat, stiehlt er eine Rose und wird dabei ertappt. Der Schlossherr entpuppt sich als furchteinflößendes Biest. Der Vater muss versprechen, Belle aufs Schloss zu bringen. Von da an soll sie bei dem Biest leben.

Eigentlich schrecklich, furchtbar, entsetzlich? Ganz so schlimm ist es dann doch nicht: Jeder Wunsch wird ihr sofort erfüllt und das Biest zeigt sich netter als gedacht. Die Schöne könnte die Zeit genießen. Warum fragt das Biest sie nur jeden Abend aufs Neue, ob sie es liebe?

Mit dabei in ihrer Märchen-Show hat das Moderationsduo Pink und Cécile ihren rostfreien, wetterfesten, bahnbrechenden, gehirnzapfenden Gedankenfänger und jede Menge freche Kommentare. Doch wie wird die Geschichte enden?

Lucy Kirkwoods und Katie Mitchells Theaterbearbeitung des französischen Volksmärchens von der „Schönen und dem Biest“ ist originell, humorvoll und lässt das Publikum die altbekannten Figuren neu entdecken. Eine Geschichte über die Kraft der Liebe, die inneren Werte und den Mut, hinter Fassaden zu blicken.

Premiere 30. November 2025

weitere Aufführungen: 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 23., 26. und 29. Dezember 2025, 4. Januar 2026

www.staatstheater.de