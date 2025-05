Sommerliche Theaterluft, musikalischer Hochgenuss und Gesellschaftskritik treffen vor historischer Kulisse aufeinander: Vom 14. Juni bis 27. Juli verwandelt sich der Münsterplatz in Konstanz in eine einzigartige Open-Air-Bühne. In diesem Jahr spielt das Theater Konstanz den Klassiker „Die Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht, begleitet von der Bodensee Philharmonie.

Ein zeitloser Klassiker

Regisseurin Christina Rast inszeniert nach dem großen Erfolg von „Der eingebildet Kranke“ erneut das Sommertheater auf dem Münsterplatz. Mit im Team: Gabriel Venzago und die Musiker:innen der Bodensee Philharmonie, die den Abend live musikalisch untermalen. In der „Dreigroschenoper“ trifft die Glitzerwelt der goldenen Zwanziger auf die dunklen Seiten der Gesellschaft: Armut, Ausbeutung, Bestechung und Verrat. Gangsterboss Mackie Messer, der skrupellose Geschäftsmann Peachum und ein korrupter Polizeiapparat entfalten ein spannungsgeladenes Spiel um Macht, Moral und Überleben – überraschend und mitreißend. Eine Frage bleibt hochaktuell: Wer sind die wahren Verbrecher in dieser Welt?

Genuss für alle Sinne

2025 sorgt das Theater Konstanz nicht nur für aufregende Theatererlebnisse, sondern auch für kulinarischen Genuss. Regionale Köstlichkeiten und erfrischende Getränke werden an der HZH-Theaterbar angeboten und runden die lauen Sommerabende auf dem Münsterplatz stilvoll ab.

Tickets sind an der Theaterkasse im KulturKiosk und im Webshop erhältlich. Es gilt das Kulturticket.

14. Juni bis 27. Juli 2025

www.theaterkonstanz.de/die+dreigroschenoper

www.konstanz-info.com/planen-buchen/top-events/sommertheater-open-air