Der Spirit des Oper im Berg Festival besteht unter anderem darin jungen Künstlern eine Chance zu geben. Eine Chance seine Opernerfahrung als junger Musiker, Sänger oder Dirigent aufzubauen und dieses später im Opernbetrieb anbieten zu können. Oft treffen dabei etablierte Künstler auf ganz junge, aber großartige Talente, die natürlich von dieser Zusammenarbeit vieles mitnehmen können.

Ein 400 Jahre altes Operntheater – Authentische Mozartspielstätte

Die MOZARTAULA Salzburg ist das älteste Operntheater der Stadt Salzburg. Hier haben neben vielen Salzburger Komponisten auch Leopold Mozart und sein Sohn Wolfgang Amadeus gewirkt. Die 1622 gegründete Benediktiner-Universität und die Universitätsaula waren geistiges und kulturelles Zentrum Salzburgs mit großer Ausstrahlung weit über die Landesgrenzen hinaus. Einer der Gründe, warum Mozarts Vater Leopold nach Salzburg kam, war diese berühmte Universität, an der er eineinhalb Jahre Philosophie, Mathematik und Geschichte hörte. Die Aufführungen des Theaters in der Aula zählten zu den großen gesellschaftlichen Ereignissen Salzburgs. Hier wurde am 13. Mai 1767 Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Apollo et Hyacinthus“ KV 38, die er als Elfjähriger komponierte, uraufgeführt. Heute zählt die neu renovierte Große Universitätsaula neben dem Mozarteum oder dem Großen Festspielhaus zu den berühmtesten Konzertsälen der Stadt Salzburg.

Das Festival zeichnet sich dadurch aus, dass es im Gegensatz zum sogenannten „Trend” seine Inszenierungen immer klassisch hält. Durch diverse Neuentdeckungen sowie Rollendebuts, der Stars von Morgen, erhalten die großen Meisterwerke der Vergangenheit einen neuen spannenden Anstrich, jedoch bewegen sich die Künstler immer im Rahmen dessen was von Komponisten und Autoren vorgegeben wurde. Dadurch wird auch einer neuen Generation die Möglichkeit gegeben, diese aufregende Kunstform kennenzulernen und sich dafür zu begeistern.

Spielplan 2023

Italienische Operngala am 31. März

Verdi Gala am 17. Mai

La Traviata am 1. Juli

Don Carlo am 22. September

Die Zauberflöte am 4. Oktober

La Grande Notte dell´Opera am 28. Oktober

Weihnachtliche Operngala am 14. Dezember

Silvestergala am 28. Dezember

www.operimbergfestival.com