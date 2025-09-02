Eingebettet in die weite Landschaft zwischen Leithagebirge und Neusiedler See zählt der Steinbruch von St. Margarethen zu den außergewöhnlichsten Open-Air-Bühnen Europas. Die UNESCO-geschützte Kulturlandschaft bietet seit Jahrzehnten einen Rahmen, der Musik, Natur und Architektur zu einem Gesamterlebnis verschmelzen lässt. Seit 1996 zieht die „Oper im Steinbruch“ ein internationales Publikum an – mit Produktionen, die gleichermaßen Opernliebhaber wie Neulinge begeistern. Im Sommer 2026 kehrt mit Giacomo Puccinis „Tosca“ eines der emotional packendsten Werke des Opernrepertoires auf die Bühne zurück. Der italienische Komponist schuf mit seiner 1900 uraufgeführten Oper einen musikalischen Thriller, der Liebe, Leidenschaft, Eifersucht, Machtmissbrauch und politischen Umbruch in eine fesselnde Handlung verdichtet.



Im Zentrum steht die gefeierte Operndiva Floria Tosca, die in den Strudel politischer Intrigen gezogen wird. Ihr Geliebter, der Maler Mario Cavaradossi, wird von dem machthungrigen Polizeichef Baron Scarpia als politischer Gegner verfolgt. Was als Eifersuchtsdrama beginnt, entwickelt sich zu einem tödlichen Spiel um Liebe und Verrat, das in einem tragischen Finale endet – unter dem Himmel Roms, der in St. Margarethen von der gewaltigen Naturkulisse des Steinbruchs gespiegelt wird. Puccinis Musik ist ein Feuerwerk der Emotionen: von Toscas ergreifendem „Vissi d’arte“ über Cavaradossis inniges „E lucevan le stelle“ bis zu Scarpias bedrohlichen Motiven. In der einzigartigen Akustik des Steinbruchs entfalten diese Melodien eine besondere Intensität – ein Erlebnis, das Publikum und Kritiker seit Jahren gleichermaßen fasziniert.

Die exklusive Opernlounge

Neben der Opernaufführung bietet St. Margarethen auch kulinarische Höhepunkte. Die exklusive Opernlounge verbindet Operngenuss mit erlesener Gastronomie. Mit Blick auf die Bühne, edlen Speisen von Gerstner und ausgewählten Weinen wird der Opernabend zum unvergesslichen Gesamtkunstwerk aus Kunst, Musik, Architektur und Kulinarik – ideal für besondere Anlässe oder exklusive Firmenevents.

Die Oper im Steinbruch St. Margarethen steht für die gelungene Verbindung von Weltklasse-Musik, innovativem Open-Air-Feeling und einem Ambiente, das seinesgleichen sucht. Wer Puccinis „Tosca“ in dieser atemberaubenden Szenerie erleben möchte, sollte sich rechtzeitig Tickets sichern.

15. Juli bis 22. August 2026

www.operimsteinbruch.at