Mit der Bekanntgabe des künstlerischen Leitungsteams der Opernfestspiele am Saarpolygon beginnt die heiße Phase der Vorbereitungen für die erste Ausgabe des Festivals, die am 16. August 2024 mit Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ eröffnet wird.

Der italienische Künstler Stefano Poda ist Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner, Lichtdesigner und Choreograf in Personalunion. Die Musikalische Leitung der Opernfestspiele übernimmt der renommierte Dirigent Marcus Bosch. In der ersten Spielzeit der Opernfestspiele werden acht Vorstellungen der Zauberflöte gegeben. Mozarts „Zauberflöte“ erreicht wie keine andere Oper durch ihre Popularität die Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem sozialen Status. In ihr finden sich Licht und Dunkel, Göttliches und Menschliches, Vergangenheit und Zukunft, Liebe und Hass, Verbitterung und Hoffnung. Mit der Inszenierung dieses im Kern hoffnungsvollen und humanistischen Werks an diesem symbolträchtigen Ort wird über Jahre ein neuer kultureller Leuchtturm für die Menschen im Saarland und seine Gäste geschaffen. Die Inszenierung erfolgt mit innovativen Gestaltungsmitteln (Lichtprojektionen, LED, Laser, Video) und hochwertiger Tontechnik (Surround Beschallung). So wird mit zeitgemäßen Mitteln eine beeindruckende Wirkung auf die Besucherinnen und Besucher erzeugt.

16. bis 25. August 2024

www.opernfestspiele-saarpolygon.de