Entspannt per Schiff über den Bodensee gleiten und dabei ausgiebig brunchen, die regionalen Osterspezialitäten der Konstanzer Gastronomie genießen oder die Blumeninsel Mainau auf neue Weise erkunden: Das lange Osterwochenende steckt voll besonderer Erlebnisse für alle Sinne. Die größte Stadt in der Vierländerregion (D, CH, A, FL) begeistert Gäste und Einheimische mit frühlingshaften Ausflugsideen und speziellen Hotelangeboten. Einfach vorbeikommen und frühlingsfrische SinnesImpulse genießen.

GenussMomente & EntdeckungsTouren

Kulinarische Highlights mit südlichem Flair: Zahlreiche Restaurants laden mit regionalen Spezialitäten, beeindruckendem Ausblick über Bodensee und Rhein sowie hochwertigen Ostermenüs zum gemeinsamen Genießen ein. Ob ganz traditionell Lamm, feine Fischgerichte oder kreative vegetarische Speisen: Hier finden alle ihr persönliches Highlight. Kulinarik mit besonderem Flair erleben Genussfans bei einer Schifffahrt auf dem Bodensee inklusive reichhaltigem Brunch sowie festlichen Brunchveranstaltungen auf der Blumeninsel Mainau.

KulturGenuss & NaturLiebe

Faszinierende Ausstellungen in den Konstanzer Museen, die malerische Altstadt mit charmanten Cafés, das Theater Konstanz, informativ-unterhaltsame Stadtführungen zur spannenden Konstanzer Historie, frische Frühlingsmode in kleinen Boutiquen und dem LAGO Shopping-Center sowie Fahrten mit dem Riesenrad inklusive Top-Aussicht über den See und die schneebedeckten Alpen sowie dem österlich geschmückten Schiff „MS Möwe“ bieten ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm für die gesamte Familie. Naturliebhaberinnen und -liebhaber tauchen bei gemütlichen Spaziergängen entlang der Uferpromenade, Wanderungen auf dem Premiumwanderweg SeeGang und Radtouren auf dem Bodensee-Radweg direkt in die aufblühende Natur in und rund um Konstanz ein. Einfach die persönlichen Highlights auswählen und Ostern mit den Liebsten im lebendigen Zentrum des Bodensees erleben.

Oster-Events 2024

Våffeldagen

24. März, Insel Mainau

Osterfreuden

27. März bis 3. April, Hotel Viva Sky

Saisonstart MS Möwe

Rundfahrten auf österlich geschmücktem Schiff

29.3. bis 1. April, 13.30 / 14.30 / 15.30 / 16.30 Uhr

Chorkonzert mit dem Bach-Chor der Lutherkirche

29. März, 17 Uhr, Lutherkirche

Stadtführung: Imperia – eine Frau, die seit Jahrhunderten begeistert

29. März, 19-20.30 Uhr, Münsterplatz, Hauptportal

Theater: My Heart Is Full of Na-Na-Na

30. März, 20 Uhr, Stadttheater

Theater: Tragödienbastard

30. März, 20 Uhr, Werkstatt

Osterbrunch an Bord der Weißen Flotte (BSB)

1. April, Boarding ab 10 Uhr, ab Konstanz

Theater: Der kleine Horrorladen

31. März, 18 Uhr , Stadttheater

Lesebank am See

Ab Ostern, zwischen Kiosk & Konzertsegel

Stadtführung: Gegenwart der Vergangenheit – Klassischer Rundgang

29. / 30. / 31. März, 14.30 Uhr, 1. April, 11.15 & 14.30 Uhr, Tourist-Information

Ausstellung: K. F. E. von Freyhold. Aufbruch und Anpassung

bis 14. April, Wessenberg-Galerie

Ausstellung: Konstellationen – Interferenzen

bis 5. Mai, Kunstverein Konstanz

Orchideenschau

bis 12. Mai, Palmenhaus, Insel Mainau

Ausstellung: Frühlingsträume

bis 12. Mai, Barockschloss, Insel Mainau

Ausstellung: Es konnte alle treffen

bis 31. März, Gewölbekeller im Kunstzentrum am Münster

Ausstellung: Axel Schefflers Illustre Brieffreundschaften – Konstanzer Katzentanz

bis 7. April, Turm zur Katz

www.konstanz-info.com/ostern