Zehn Jahre Osterfestspiele mit den Berliner Philharmonikern! Wenn man dazu noch das Glück hat, mit Kirill Petrenko Oper machen zu dürfen, sollte man die Sache groß angehen.

Bereits seit 2013 feiern das Festspielhaus und die Berliner Philharmoniker im Schwarzwald die Osterfestspiele. Die Idee, von Herbert von Karajan begründet, wurde von Sir Simon Rattle in Baden-Baden aufgegriffen und ist mittlerweile an Kirill Petrenko weitergegeben worden. Dieses Jahr feiern die Osterfestspiele ihr 10-jähriges Jubiläum!

Mit stark besetzten Opern, mehr Kammerkonzerten und vielfältigen sinfonischen Programmen für Musikliebhaber aus aller Welt. Passend zum Anlass wollen wir das Fin de Siècle feiern mit seinen luxuriösen Exzessen, seiner Monumentalität und seinem Willen, es mit der ganzen Welt aufzunehmen. Auch seinem Mut, zu unbekannten Welten vorzustoßen. So haben wir von Baden-Baden und Berlin nach Wien zurückgeschaut, in die Zeit nach 1900, zu Strauss, Mahler und Schönberg. Um von dort eine neue, längere Brücke zu schlagen, von Strauss zu Händel, vom Jugendstil-Märchen zur barocken Allegorie. Märchen wie Allegorie wollen die Welt in Bildern betrachten. Das will auch das umfangreiche Rahmenprogramm, das Zusammenhänge aufzeigt, aber auch das Entrückte in seiner Fremdheit belässt. Kunst schillert nämlich. Und Menschen glänzen, wenn sie staunen, feiern und dazulernen.

1. bis 10. April 2023

www.festspielhaus.de