THREE OF A KIND nennt sich die extravagante Kunstausstellung im Parkhotel Egerner Höfe am Tegernsee, die von der renommierten Münchner Galeristin Sarah Kronsbein in Kooperation mit dem Boutique-Hotel eigens kuratiert wurde. Gezeigt werden bis Ende Mai 2024 über 20 Werke der bedeutenden Künstler HERMANN, Richard Wurm und Diango Hernández, die sich, so unterschiedlich sie sind, dramaturgisch hervorragend ergänzen. Die Ausstellung schafft eine unmittelbare Verbindung zum Hotel, die sich in vielen Bereichen wie Natur, Schöpfung, Kommunikation und Genuss zeigt und zum Träumen, Nachdenken und zum Gespräch einlädt.

Sarah Kronsbein, die Inhaberin der Kronsbein Galerie, erläutert: „Die Werke von Diango Hernández haben in visueller Hinsicht auf den ersten Blick etwas sehr Lebensbejahendes und Positives, jedoch greifen sie inhaltlich die bewegende Historie seiner Heimat Kuba auf: Ein Land, welches aufgrund seiner jahrzehntelangen politischen Isolation nur spärliche und einseitige Einblicke erlaubte. Mit seiner Kunst, insbesondere mit seinen „Drop“-Paintings, durchbricht er diese Isolation und greift die politische und gesellschaftliche Situation der dortigen Menschen, die ihren Daseinskampf täglich mit wenigen zur Verfügung stehenden Mitteln bestreiten, auf. Alltagsgegenstände wie gebrauchte Möbelstücke und gefundene Haushaltsutensilien, die in Kuba Mangelware oder gar nicht zu kaufen sind, überführt der Künstler in seinen Skulpturen in eine neue Funktion. Daraus sprechen oft Armut, Frustration und vielleicht auch Sehnsucht, definitiv aber auch Widerstand, Individualität – und auch Humor! Seine „Waves“, die Wellen, stellen seine Sprache des Ozeans dar – eine Sprache, die auch für die Malerei genutzt werden kann, um Bilder für eine Welt zu kreieren, die immer im Fluss und in Bewegung bleibt.

Die abstrakten und farbintensiven Werke Richard Wurms lassen dem Betrachter viel Raum zur eigenen Interpretation und spiegeln zugleich die herrlichen Farben und das Frühlingserwachen der wunderbaren Natur, die am Tegernsee so allgegenwärtig ist, wider.

HERMANN, der sich selbst als ‚Schüler der Natur‘ bezeichnet und der jahrzehntelang als Gemüsebauer in seiner österreichischen Heimat tätig war, präsentiert im Rahmen von „Three of a Kind“ erstmals seinen Olive Tree Pompeji – der Olivenbaum als Symbol für die Wurzeln unserer Geschichte: Je tiefer und weiter diese Wurzeln zurückreichen, umso besser. Der Baum verdeutlicht, welche entscheidende Rolle die Zeit für das Leben der Menschen und für die Natur spielt. Er ist ein Spiegelbild der Geschehnisse der letzten Jahrhunderte, der Ereignisse der Gegenwart und ein wunderbares Zeichen für Wachstum und somit für die Zukunft.“

12. April bis 31. Mai 2024

Parkhotel Egerner Höfe – ein Ort, wo Kunst gelebt und erlebt wird

„Kunst möchte gelebt und erlebt werden“, so Sarah Kronsbein. „Und Kunst möchte gesehen werden. Deswegen ist ein kosmopolitischer Ort wie das Parkhotel Egerner Höfe perfekt für diese Ausstellung. Die Gäste haben an diesem Ort in dieser herrlichen Umgebung die Zeit und Muße, sich intensiver mit den Werken auseinanderzusetzen und mit der Kunst zu verweilen. Sowohl Kunst als auch die Spitzen-Hotellerie fördern Begegnung, wecken Emotionen und kreieren viele Themen zum Austausch – und durchaus auch zum Diskurs.

www.egerner-hoefe.de