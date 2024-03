Kunst und Kultur sind keine Privilegien großer Städte – im Gegenteil: In Radstadt mit seinen knapp 5.000 Einwohnern, präsentiert der Kulturkreis Das Zentrum seit über 35 Jahren ein außergewöhnliches Konzert- und Kulturprogramm. Seit Jahren gilt das Festival als Geheimtipp unter Musikliebhaberinnen und Musikliebhabern. Alte Bekannte und spannende Neuentdeckungen bringen Leben in die „Alte Stadt im Gebirge“, am Fuße der Radstädter Tauern.

Kompositionen von W.A. Mozart treffen auf traditionellen Gesang aus dem südlichen Afrika und afrikanische Lieder werden im mozartschen Sinne der Klassik zugeführt. Resultat ist ein neuer, zwei Kontinente umfassender Sound, der zeigt, wie sich unterschiedliche Stile gewinnbringend befruchten und wie musikalisch mit angestaubten Klischees aufgeräumt werden kann. Kongenial begleitet wird MoZuluArt dabei vom Ambassade Streichquartett, einem Quartett der Wiener Symphoniker.

Seit 2010 zählt das Minetti Quartett zu den Stammgästen der Paul Hofhaimer Tage. „Vier, die es können, Eleganz und Leichtigkeit gepaart mit Spielfreude, eine musikalische Sensation aus Österreich“ – so schreibt die Internationale Presse über das Quartett.

Weltweit feiert man den oberösterreichischen Weltsymphoniker Anton Bruckner. Auch in Radstadt wird sein 200. Geburtstag mit Bruckners Sinfonie Nr. 7 gefeiert. Wie ist das möglich? Die Schönberg-Schüler Hanns Eisler, Erwin Stein und Karl Rankl machen das möglich. Sie haben die Symphonie für weniger als ein Dutzend Musizierende bearbeitet und das Ensemble Moasik des Bruckner Orchesters Linz bringen das Meisterwerk voller Transparenz und Leichtigkeit auf die Bühne.

Kürzlich wurde das Orchester mit dem renommierten „ICMA Special Achievement Award 2024″ für ihre Gesamteinspielung der Bruckner Symphonien ausgezeichnet.

Alte Musik verspricht das Ensemble BachWerkVokal mit seinem Leiter Gordon Safari. Motetten von J. S. Bach und Francesc Valls zu hören im Dialog auf Schloss Höch, dem einzigen Renaissance Schloss im Bundesland Salzburg.

Unkonventionelle Musikbegegnungen in außergewöhnlichen Räumen ergänzen die Programmierung: hier werden Alte Musik und Neue Töne hörbar gemacht.

Programm 2024:

Konzert zur Festivaleinstimmung

Gregor Unterkofler, Cembalo

Detlef Mielke, Violoncello-Piccolo

J.S. Bach Gambensonaten BMV 1027 und 1028

29. Mai, 19 Uhr, Zeughaus am Turm Radstadt



Eröffnung & Konzert

Elisabeth Schweeger, Intendantin „Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024”

Mozuluart & Ambassade Streichquartett

30.Mai 19 Uhr, Stadtsaal Radstadt



Kinderkonzert

Als der Orgel die Luft ausging

Orgel: Bernhard Schneider, Erzählerin: Maria Hauer

31.Mai 16 Uhr, Stadtpfarrkirche Radstadt



Kammerkonzert

Minetti Quartett

Anton Webern, W.A. Mozart, Antonin Dvorak

31. Mai 19 Uhr, Schloss Höch Flachau

Orchesterkonzert

Bruckner Orchester Linz

Anton Bruckner Symphonie Nr.7

1. Juni 16 Uhr, Klosterkirche Radstadt