Kunst und Kultur sind keine Privilegien großer Städte – im Gegenteil: In Radstadt mit seinen knapp 5000 Einwohnern präsentiert Elisabeth Schneider, Festival Intendantin und Leiterin der etablierten Kultureinrichtung Kulturkreis Das Zentrum seit über 35 Jahren ein außergewöhnliches Konzert- und Kulturprogramm.

Seit Jahren gilt das Festival als Geheimtipp unter Musikliebhabenden. Alte Bekannte und spannende Neuentdeckungen bringen Leben in die „Alte Stadt im Gebirge“ am Fuß der Radstädter Tauern. Orgelmusik im Sinne Paul Hofhaimers, der als bedeutendster Organist seiner Zeit (geboren 1459 in Radstadt, gestorben 1537) gilt, Kantaten von J. S. Bach und eine audiovisuelle Open-Air-Performance an der Stadtmauer bilden den Bezugsrahmen zu Alter Musik und Neuen Tönen.

Der Organist Martin Riccabona und das Ensemble Bachwerkvokal nennen ihr Programm „Himmelwärts“. Der Orgelzyklus L’Ascension (Die Himmelfahrt) des Franzosen Olivier Messiaen gilt als eines der bahnbrechendsten Stücke der Orgelmusik des 20. Jahrhunderts und steht dabei im Mittelpunkt. Der bildende Künstler Florian Nitsch (Liveprojektionen) und der Musiker Toni Burger (Geige und Elektronik) improvisieren und kreieren gemeinsam aus dem Moment heraus Liveprojektionen auf die Stadtmauer samt Stadtturm (Hexenturm) und schaffen so ein lebendiges, einmaliges Kunstwerk. „Instrumentalakrobatik“ bieten die beiden Südtiroler Manuel Randi (akustische Gitarre) und Alex Trebo (Klavier). Ihre stilistische Vielfalt reicht von Jazz, Bossa nova und Italian Swing über Ambient und Afroreminiszenzen bis zu Bach.

Ich bin maßlos in allem, so der Buchtitel der schicksalhaften Liebesbeziehung der großen österreichischen Dichterin Christine Lavant und des Malers Werner Berg. Die beiden Schauspieler Maria Hofstätter und Wolfram Berger lesen aus dem Briefwechsel, der eine existenzielle künstlerische Verbindung jenseits aller Konventionen dokumentiert.

Als musikalischer Höhepunkt kann der Auftritt des festspielerprobten Minguet-Quartetts bezeichnet werden. Seine leidenschaftlichen wie intelligenten Interpretationen sorgen für begeisternde Hörerfahrungen.

Unkonventionelle Musikbegegnungen in außergewöhnlichen Räumen ergänzen die Programmierung: Hier werden Alte Musik und Neue Töne hörbar gemacht.

28. Mai bis 1. Juni 2025

www.radstadt.com