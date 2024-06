Brasilien war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine junge Nation auf der Suche nach einer eigenen Identität. Die Bevölkerung setzte sich aus verschiedenen indigenen Gruppen, aus ehemaligen Sklavinnen und Skalven, Kolonistinnen und Kolonisten sowie Migrantinnen und Migranten aus ganz Europa und Japan zusammen. Verschiedenste Kulturen trafen in diesem Kontext aufeinander. Auch die Kunst war im Aufbruch, und Kunstschaffende suchten nach eigenen modernen künstlerischen Ausdrucksformen. Ihre Referenzen waren die europäische Avantgarde – darunter Paul Klee – und die eigenen indigenen und afro-brasilianischen Kulturen.

Die Ausstellung im Zentrum Paul Klee zeigt verschiedene Wege, wie brasilianische Kunstschaffende ihre eigenen modernen Bildsprachen entwickelten. Neben Werken von zehn Künstlerinnen und Künstlern präsentiert sie eine Einführung in prägende politische und wirtschaftliche Ereignisse ebenso wie Meilensteine in Literatur, Musik, Design und Architektur des Landes.

7. September 2024 bis 5. Januar 2025

www.zpk.org