20 Jahre PEAC Museum – eine Ausstellung in zwei Akten. Die Jubiläumsausstellung des PEAC Museums Zwischen weißen Wänden erzählt die Geschichte einer Sammlung. Sie zeichnet die Entwicklungslinien von der Leidenschaft eines Einzelnen bis hin zu einem Museum als offener und lebendiger Ort für alle nach.

Im ersten Akt der Ausstellung werden Arbeiten aus der Paul Ege Art Collection (PEAC), einer der bedeutendsten und umfangreichsten Sammlungen für Farbmalerei in Europa, gezeigt. In einer sich kontinuierlich wandelnden Hängung, finden darüber hinaus auch die Interessen, Vorlieben und Fragen des Publikums ihren Platz. Der Dialog mit der Öffentlichkeit wird im Rahmen der Ausstellung außerdem im Außenbereich mit einer neuen Fassadenarbeit der Künstlerin Zora Kreuzer (*1986 in Bonn, lebt und arbeitet in Berlin) fortgeführt. Im zweiten Akt (ab 9. Juni 2024) öffnet sich das Museum aufs Neue und zeigt neben der Sammlungsausstellung die zukünftigen Preiträgerin oder den Preisträger des Paul Ege Kunstpreises 2024.





Künstlerinnen und Künstler der Ausstellung unter anderem: Reto Boller, Astha Butail, Dan Flavin, Marcia Hafif, Judith Kakon, Brigitte Kowanz, Zora Kreuzer, Norbert Kricke, Russel Maltz, Agnes Martin, Franziska Reinbothe, Michael Reisch, Rainer Ruthenbeck, Ulrich Rückriem, Adrian Schiess, Günther Umberg

18. Februar bis 21. Juli 2024

www.peac.digital