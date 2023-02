Sir John Eliot Gardiner bekannte einst: «Brahms’ großformatige Werke sind für mich voller Kraft, Drama und stürmischer Leidenschaft. ‹Fuego y cristal› entdeckte Jorge Luis Borges einst in ihnen. Wie also lässt sich dieses Feuer und Kristall am besten zum Ausdruck bringen?». Eine Antwort auf diese Frage bietet der britische Dirigent am Pult des Royal Concertgebouw Orchestra, mit dem er an zwei Abenden alle vier Symphonien des deutschen Komponisten aufführt.

10. Mai 2023 20:00 Uhr, Großer Konzertsaal

Johannes Brahms: Symphonie N° 1 Johannes Brahms: Symphonie N° 3

11. Mai 2023 20:00 Uhr, Großer Konzertsaal

Johannes Brahms: Symphonie N° 2 Johannes Brahms: Symphonie N° 4

Philharmonie Luxembourg

