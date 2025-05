Die Österreichische Nationalbibliothek zeigt in der Sonderausstellung Ein Jahrhundert in Bildern. Österreich 1925–2025 prägende Fotos aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Anlässlich dreier bedeutender Jubiläen lädt sie zu einer visuellen Zeitreise durch 100 Jahre österreichischer Geschichte ein.

Im Jahr 2025 jährt sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs mit der Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus und zum 70. Mal der Staatsvertrag von 1955. Diese beiden Ereignisse und die positive Entwicklung Österreichs in der Zweiten Republik schufen die Voraussetzungen für den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union am 1. Januar 1995. Die Österreichische Nationalbibliothek nimmt diese drei Jubiläen zum Anlass für die Sonderausstellung Ein Jahrhundert in Bildern. Österreich 1925–2025, die vom 13. März bis 2. November im Prunksaal zu sehen ist.

Anhand ausgewählter und prägnanter Bildikonen aus Politik, Gesellschaft und Alltagskultur lädt die Ausstellung zu einer Zeitreise durch die bewegte Geschichte Österreichs. In dieser „Jahrhundertschau“ präsentieren herausragende Werke österreichischer Fotografinnen und Fotografen die Geschichte Österreichs von den Anfängen der Republik bis zur Gegenwart. Die Ausstellung zeigt Schlüsselereignisse und vermittelt das Lebensgefühl der Menschen in bewegten und schicksalhaften Jahrzehnten.

Die visuelle Reise führt von den politischen Auseinandersetzungen der Ersten Republik in den 1930er-Jahren über die jubelnde Menge vor dem Schloss Belvedere anlässlich der Unterzeichnung des Staatsvertrags, der 1955 die Unabhängigkeit Österreichs garantierte, bis hin zum Wirtschaftswunder. Die Ausstellung lässt die Aufbruchsstimmung der 1960er- und 1970er-Jahre lebendig werden und taucht in das Lebensgefühl der 1980er- und 1990er-Jahre ein. Auch das neue Jahrtausend ist mit eindrucksvollen Fotografien vertreten. Es sind ikonische Bilder der letzten Jahrzehnte aus Politik, Kultur und Gesellschaft, die Gefühle und Stimmungen hervorrufen, Erinnerungen wecken und Orientierung in einer sich ständig verändernden Welt geben.

13. März bis 2. November 2025

www.onb.ac.at