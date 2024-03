Ab 20. April 2024 zeigen die QUEENS Kunstgalerien in Emmendingen bei Freiburg unter dem Titel „Bob Dylan | The Drawn Blank Series And More” über 70 original signierte Kunstwerke von Bob Dylan, sowie ausgewählte Papierunikate des weltweit bekannten Multitalents.

Folkmusiker, Sänger- und Songschreiber, Poet, Protestsänger und Maler – Bob Dylan ist ein wahres Multitalent. Diese Ausstellung zeigt, dass es Bob Dylan wie nur wenigen anderen Künstlern gelingt, komplexe Wahrnehmungen und Empfindungen auf mehreren künstlerischen Ebenen zu vermitteln. Vor mehr als 15 Jahren wurde die Ausstellung „Bob Dylan | The Drawn Blank Series And More” in den Kunstsammlungen Chemnitz gezeigt. Es war die

weltweit erste Museumsausstellung mit Werken von Bob Dylan. Kuratorin war die Direktorin der Kunstsammlungen in Chemnitz, Frau Dr. Ingrid Mössinger . Die Weltpremiere von Dylans Kunst fand im Jahr 2007 also nicht in New York, Tokio oder Barcelona statt, sondern in Deutschland. Aus diesem Grund wird Frau Dr. Mössinger sowohl am 20. April

um 17 Uhr, sowie am 21. April 2024 um 15 Uhr persönlich in die Ausstellung einführen und die Geschichte um die Entstehung der „Drawn Blank Series” erläutern. Frau Dr. Mössinger wurde 2016 auf Grund ihrer herausragenden Verdienste das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen.

„Drawn Blank Series”

„Ich habe einfach gezeichnet, worauf ich Lust hatte und wann immer ich Lust dazu hatte. Die Idee war immer, es ohne Affektiertheit zu tun, um eine Art Panoramablick auf die Welt zu geben, so wie ich persönlich sie in diesem Moment sah.” (Bob Dylan über seine Drawn Blank Series”)

Während seiner Tournee durch Amerika, Europa und Asien, fertigte Dylan zwischen 1989 und 1992 Bleistift- und Kohleskizzen an. Dies ermöglichte es ihm auf seinen Reisen, Eindrücke und Szenarien zu sammeln, die durch Begegnungen mit anderen Kulturen geprägt waren, seinen Geist beruhigten und seine Gedanken neu ordneten.

Im Laufe der Jahre wurden die Zeichnungen von Dylan überarbeitet und er verlieh ihnen Farbe, Details und Tiefe. Die „Drawn Blank Series” hat ihre Wurzeln in diesen frühen Skizzen und wird zu einem „illustrierten Tagebuch”, das „Schnappschüsse” aus dem Leben Dylans, Porträts, historische Orte, Panoramen und versteckte Winkel zeigt.

23. April bis 2. Juni 2024

www.queens.art