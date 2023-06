Am 12. Juni 2023 wurde in der Rathausgalerie die Ausstellung „99 Blickpunkte“ des Ehrenobmanns des Fotoklubs ESV St. Pölten und Sektionsleiter des Kulturvereines der Österreichischen Eisenbahner Josef Benes eröffnet. Die Ausstellung kann im Rathaus bei freiem Eintritt bis zum 1. September 2023 besichtigt werden.

Jeder, der sich in der Landeshauptstadt und über ihre Grenzen hinaus für Fotografie interessiert, kennt den Namen Josef Benes – an seiner Person und an seinem fotografischen Schaffen kommt man nicht vorbei! Geboren im Jahr 1933 feiert er heuer seinen 90. Geburtstag und gilt deshalb auch schon als eine St. Pöltner Legende. Seit 1947 fotografiert Benes als Autodidakt, ab 1972 war er Sektionsleiter beim ESV St. Pölten, dessen außergewöhnliche fotografische Leistungen mit unzähligen Staatsmeistertiteln belohnt wurde. Der Fotograf beteiligte sich an Wettbewerben und Ausstellungen auf der ganzen Welt und errang dabei mehr als hundert Preise. In mehr als 20 Einzelausstellungen präsentierte Benes seine Arbeiten im Inland ebenso wie im benachbarten Ausland. In den letzten Jahren hat Josef Benes oft hier in der Rathausgalerie ausgestellt, die für seine Zwecke bestens geeignet erscheint.

In dieser aktuellen Ausstellung nimmt Josef Benes viele Themen wieder auf, die ihn ein Fotografenleben lang begleitet haben. Viele seiner großen Erfolge feierte Benes in einer Zeit als noch analog fotografiert wurde – sieht man sich in dieser Ausstellung um, so merkt man schnell, dass der Fotograf alle neuen Entwicklungen in der Fotografie mitgemacht hat! Und er beherrscht sein Medium – auch unter geänderten Rahmenbedingungen – immer noch perfekt!

Ausgangspunkt für die Bilder sind oft die bevorzugten Tätigkeiten des Fotografen, wie das Bergsteigen, der Sport, das Wandern in der Natur, das Reisen – all dies findet im Fotoschaffen von Josef Benes seinen Widerhall. Damit wäre seine Leistung aber noch nicht entsprechend gewürdigt, denn ihm gelingt es, nicht nur seine Reisen und seine Aktivitäten in den Bergen zu dokumentieren, sondern wirklich einprägsame Bilder zu erschaffen, die beim Betrachter etwas auslösen!

12. Juni bis 1. September 2023

www.stadtmuseum-stpoelten.at