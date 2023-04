Wenn in Bremen an unterschiedlichen Orten spannende Konzerte mit ungewöhnlichen Instrumenten, neuen Klängen und außergewöhnlichen Arrangements erklingen, dann ist Festivalzeit bei realtime!

Zum „realtime-festival“ dreht sich alles um „Mensch-Musik-Maschine“, das Motto im Jahr 2023. Zu hören und sehen sind Aufführungen, in denen Künstliche Intelligenzen, kinetische Instrumente, robotergesteuerte Avatare oder audiovisuelle Performances die Bühnen, Plätze und Orte erobern. Musikalisch, künstlerisch, futuristisch! Frankreich ist das Gastland 2023. Künstler und Ensembles mit herausragenden wie aktuellen Projekten werden zu hören sein. Alle Konzerte dauern ungefähr 45 Minuten und zeigen Performances, Projektionen, neuartige Instrumente und vor allem viel Musik! Beim „realtime-festival“ stehen nicht nur Konzerte, Musiktheater und Performances im Mittelpunkt, sondern auch besondere Instrumente, TalkTimes, Workshops & Lectures, Familienformate und LateNight-Konzerte. Einfach ihren eigenen Erlebnisplan zusammenstellen!

30.000 Euro für das beste Aufführungs­konzept

Der vom Bremer Unternehmer Dr. Gerd Köster ausgerufene und nach ihm benannte Preis prämiert in diesem Jahr das innovativste Aufführungs­konzept für Neue Musik! Während des „realtime – internationales festival für neue musik bremen“ im Mai 2023 wird das Siegerprojekt uraufgeführt und der Köster-Preis in Höhe von 30.000 Euro feierlich überreicht. Für den hochdotierten Förderpreis im Bereich der zeitgenössischen Musik entscheidet eine hochkarätig besetzte Fachjury darüber, welche Künstler den Sieg davontragen und das aktuelle Motto am besten umsetzen konnten.

17. bis 21. Mai 2023

www.realtime-bremen.de