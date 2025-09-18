Wenn sich die Blätter bunt verfärben und die Wälder am westlichen Bodensee in goldenes Licht getaucht sind, beginnt eine ganz besondere Zeit für Genießerinnen und Genießer. Vom 18. Oktober bis 23. November laden die WildenWochen dazu ein, den Herbst mit allen Sinnen zu feiern. Zahlreiche Restaurants und Gasthäuser in Konstanz und der Region servieren in dieser Zeit feine Wildgerichte – mal traditionell, mal modern interpretiert, aber immer regional, frisch und mit Liebe zubereitet.

Die kulinarische Reise führt durch die Vielfalt heimischen Wildes: von herzhaftem Hirschgulasch bis zu raffinierten Neuinterpretationen wie wildem Cordon bleu, Rehrücken oder kreativen Wildburgern. Begleitet werden die aromatischen Spezialitäten von saisonalen Beilagen – Kürbis, Pilze und Beeren bringen den Geschmack des Herbstes auf den Teller. Mehr als 20 Restaurants beteiligen sich an den Genusswochen. In Konstanz locken etwa die Hafenhalle oder das Suppengrün mit ihren besonderen Menüs. Wer mitmacht, kann nicht nur schlemmen, sondern auch gewinnen: Ein QR-Code auf den Speisekarten führt zu einem Gewinnspiel mit genussvollen Preisen.

Doch die WildenWochen sind weit mehr als ein kulinarisches Festival. Sie laden ein, die Landschaft und Kultur am Bodensee aus einer neuen Perspektive zu entdecken. Unter dem Motto „Wandern, Wild & Wein“ führt Höri-Guide Sylvia Hartmann gemeinsam mit Jäger Bernhard Griß durch die Wälder – am Ende wartet ein regionales Wildvesper mit Weinbegleitung. Im Kochkurs „So schmeckt die Region“ stehen die „wilden Begleiter“ im Mittelpunkt: Aus saisonalen Zutaten entstehen unter Anleitung feine Gerichte, die anschließend mit einem Glas Allensbacher Wein verkostet werden.

Besondere Erlebnisse versprechen auch die begleitenden Events: Beim Chef’s Table Wildessen im romantischen Rittersaal des Burghof Wallhausen servieren die Köche Variationen vom heimischen Wild in mehreren Gängen – das Fleisch stammt direkt vom Oberförster. In der Hafenhalle Konstanz wiederum wird ein 6-Gänge-Wildmenü von einer erlesenen Weindegustation begleitet, bei der Winzerinnen und Winzer ihre Weine persönlich vorstellen.

Ein stimmungsvoller Abschluss erwartet die Besucherinnen und Besucher beim Herbstleuchten auf der Straußenfarm in Stockach: Zwischen unzähligen Windlichtern und Lampen aus Straußeneiern genießen Gäste eine deftige Straußengulaschsuppe und süße Straußeneiwaffeln.

Die WildenWochen am westlichen Bodensee verbinden auf genussvolle Weise regionale Kochkunst, nachhaltige Produkte und unvergleichliche Erlebnisse in einer einzigartigen Landschaft. Wer den Herbst von seiner intensivsten Seite erleben möchte, ist hier genau richtig.

18. Oktober bis 23. November 2025

Infos & Programm:

www.bodenseewest.eu/wildewochen

www.konstanz-info.com/kulinarischer-fahrplan