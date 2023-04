Strotzend vor Wortkreationen und denglischem Digitalsound taucht Julia von Lucadou in ihrem neuen Roman Tick Tack tief in die Welt der Generation Z ein.

Die 15-Jährige Mette kündigt ihr Vorhaben, sich auf die U-Bahn-Gleise zu legen, in TikTok-Videos an. Niemand reagiert, gerettet wird sie trotzdem. Der Suizidversuch verwirrt ihr privilegiertes Umfeld: Bislang hatte sie ihre Rolle als hochbegabtes Kind performt, doch die Verlogenheit der Welt frustriert sie. Dann lernt sie Jo kennen, zehn Jahre älter, brillant und voller Wut. Als Anti-Influencer hat er sich ein Following aufgebaut und rekrutiert Mette für den Kampf gegen den Mainstream. Ein Spiel beginnt, dessen Regeln sie zu spät durchschaut. Auf ein gemeinsames Spiel lassen sich auch Jugendliche aus München ein, die in der Inszenierung von Daniela Kranz diesen Live-Kommentar zu unserer Gegenwart auf die Bühne bringen. Als „Resi für alle”-Produktion kommt die Romanadaption im Marstall zur Uraufführung.

Uraufführung 21. April 2023

weitere Aufführungen: 25. April, 16. und 22. Mai 2023

