Der Nussknacker ist ein charmantes Märchen, das den Geist der Weihnacht perfekt einfängt. Es wird die Geschichte von der jungen Marie, einem melancholischen Mädchen, das von ihrem Patenonkel Drosselmeier eine Nussknackerpuppe zu Weihnachten geschenkt bekommt, erzählt.

Durch ihre lebhafte Fantasie verwandelt sich der Nussknacker in einen Prinzen und eröffnet ein magisches Abenteuer voller Mut, Schönheit und Weihnachtsfreude. Betreten Sie eine magische Welt, in der sich ein bescheidener Nussknacker in einen stattlichen Prinzen verwandeln kann und Träume in einem Wirbel aus Wunder zum Leben erwachen.

Eine zeitlose Weihnachtstradition Dieses geliebte saisonale Meisterwerk ist die perfekte Einführung in die Magie des klassischen Balletts – für Zuschauer jeden Alters. Mit funkelnder Choreografie, Tschaikowskys unvergesslicher Musik und einer Geschichte voller festlicher Freude verspricht Der Nussknacker ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie. Ein glitzernder Genuss, der Erinnerungen schafft, die ein Leben lang bleiben!

26. Dezember 2025

www.visit-koblenz.de