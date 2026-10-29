Jazzklassiker in intimer Besetzung: Mit „Laureen’s Standard Time“ widmet sich die Rheinische Philharmonie dem Great American Songbook. Im Görreshaus Koblenz treffen die Sängerin Laureen Mobo und vier erfahrene Instrumentalisten aufeinander, um die große Tradition amerikanischer Jazz- und Unterhaltungsmusik lebendig werden zu lassen.

Das Great American Songbook umfasst eine umfangreiche Sammlung populärer Lieder, die insbesondere zwischen den 1920er- und 1950er-Jahren entstanden. Komponisten wie George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin und Richard Rodgers schufen Melodien, die zunächst auf Broadway-Bühnen, in Hollywoodfilmen und Tanzsälen zu hören waren, bevor sie ihren festen Platz im Jazzrepertoire fanden.

Ihre besondere musikalische Qualität liegt in der Verbindung eingängiger Melodien mit harmonischer Raffinesse. Über Generationen hinweg interpretierten Künstlerpersönlichkeiten wie Ella Fitzgerald, Frank Sinatra und Sarah Vaughan diese Kompositionen immer wieder neu. Dabei entwickelte sich eine Tradition, in der nicht allein das ursprüngliche Lied, sondern vor allem seine individuelle Interpretation im Mittelpunkt steht.

Für das Koblenzer Kammerkonzert übernimmt Laureen Mobo den Gesang. Begleitet wird sie von Ludwig Nuss an der Posaune, Benyamin Nuss am Klavier, Dietmar Fuhr am Kontrabass und Dominik Wimmer am Schlagzeug. Die ungewöhnliche Verbindung von Gesang, Posaune und klassischem Jazztrio eröffnet vielfältige Möglichkeiten für musikalische Dialoge.

Besonders die Posaune besitzt im Jazz eine lange Geschichte. Ihr warmer, wandlungsfähiger Klang kann gesangliche Melodielinien aufnehmen, mit der Stimme in einen unmittelbaren Austausch treten oder improvisatorische Akzente setzen. Klavier, Bass und Schlagzeug schaffen dazu ein rhythmisches Fundament, das zwischen zurückhaltender Begleitung und lebendiger Swing-Energie wechseln kann.

Die Reihe „Stunde der Philharmonie“ bietet Musikerinnen und Musikern des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie regelmäßig Gelegenheit, sich in kleineren Besetzungen und mit individuellen musikalischen Interessen zu präsentieren. Abseits des großen sinfonischen Repertoires entstehen so Programme, die neue Perspektiven auf die künstlerische Vielseitigkeit des Orchesters eröffnen.

Mit „Laureen’s Standard Time“ rückt die Konzertreihe die Eleganz, Spontaneität und Ausdruckskraft des klassischen Jazz in den Vordergrund. Eine konkrete Auswahl einzelner Songs wurde vom Veranstalter bislang nicht veröffentlicht.

24. Januar 2027

www.rheinische-philharmonie.de