Die Tina Turner Story. Die gefeierte Hommage an Rock-Legende Tina Turner mit Hauptdarstellerin Coco Fletcher geht erneut auf große Tournee.

Kaum eine andere Show hat in den vergangenen Jahren für mehr Wirbel gesorgt als „Simply The Best – Die Tina Turner Story“. Zuletzt erlangte die Erfolgs-Produktion im Zuge eines lang andauernden Rechtsstreits bis in die letzte Instanz um das Bildnis der Hauptdarstellerin und weltweit besten Tina-Doppelgängerin Dorothea „Coco“ Fletcher internationale Prominenz und Anerkennung. Die gefeierte Show begeisterte bei unzähligen umjubelten Auftritten bereits mehrere hunderttausend Besucher. 2024 geht die Hommage an die „Queen of Rock“ erneut auf große Tournee durch Deutschland und Österreich und würdigt das einzigartige Lebenswerk einer der bedeutendsten Künstlerinnen der letzten Jahrzehnte. Am 9. April ist die Show in der Rhein-Mosel-Halle Koblenz zu Gast!

Ein Highlight unter den musikalischen Biographien und ein Muss für alle Tina-Turner-Fans, die das bewegte Leben der Ausnahmekünstlerin mit all ihren großen Hits noch einmal hautnah und live erleben wollen: „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ schildert mit viel Live-Musik und beeindruckende Szenen das Leben der Ausnahmekünstlerin und nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte: Von Anfangserfolgen, der harten Zeit mit einem drogensüchtigen und gewalttätigen Ehemann, dem Scheitern einer großen Liebe und schließlich, nach der Trennung, Tinas Neuanfang und raketenartiger Aufstieg in den 80ern bis hin zur Filmmusik von „James Bond 007 – Goldeneye“ Mitte der 90er.

9. April 2024

www.koblenz-kongress.de