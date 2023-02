Nie zuvor wurden so viele Vermeers in einer Ausstellung gezeigt.

Johannes Vermeer

Johannes Vermeer (1632-1675) lebte und arbeitete in Delft. Seine Arbeit ist vor allem für seine ruhigen, introvertierten Innenszenen, seine beispiellose Verwendung von hellem, farbenfrohem Licht und seinen überzeugenden Illusionismus bekannt. Im Gegensatz zu Rembrandt hinterließ Vermeer mit etwa 35 Gemälden ein bemerkenswert kleines Oeuvre. Da seine Gemälde allgemein als die wertvollsten Schätze jeder Museumssammlung gelten, werden Vermeer-Gemälde nur selten verliehen.

Internationale Leihgaben

Die Ausstellung umfasst Meisterwerke wie Das Mädchen mit dem Perlenohrring (Mauritshuis, Den Haag), Der Geograph (Städel Museum, Frankfurt am Main), Lady Writing a Letter with her Maid (The National Gallery of Ireland, Dublin) und Woman Holding a Balance (The National Gallery of Art, Washington DC).

Zu den Werken, die noch nie zuvor in den Niederlanden öffentlich gezeigt wurden, gehört das neu restaurierte Brieflesende Mädchen am offenen Fenster aus der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden.

Das Mädchen mit dem Perlenohrring

Wir freuen uns, dass das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge aus dem Mauritshuis in unser Museum kommt. Bis zum 30. März ist sie in der Ausstellung zu sehen. Danach kehrt sie ins Mauritshuis in Den Haag zurück.

Näher an Vermeer: Eine Online-Entdeckung mit Stephen Fry

Wir erwecken die Magie von Vermeer in dieser Online-Erkundung aller seiner 37 Gemälde zum Leben. Lassen Sie sich von Stephen Fry oder Joy Delima an den schönsten Details und faszinierendsten Geschichten vorbeiführen. Oder machen Sie sich selbst an die Arbeit und entdecken Sie die Geschichten hinter den Gemälden. Hineinzoomen, vergleichen und eigene Sammlung erstellen. Welche Entdeckungen werden Sie machen?

www.rijksmuseum.nl/en/johannes-vermeer

Das Interesse an der Vermeer-Ausstellung ist sehr groß. Momentan sind leider keine Tickets mehr verfügbar. Das Rijksmuseum arbeitet hart daran, mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, die Ausstellung zu sehen. Ab dem 6. März werden wir über die Website des Rijksmuseums ein neues Update bereitstellen.

10. Februar bis 4. Juni 2023

www.rijksmuseum.nl