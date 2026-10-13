Hoch über dem Salzachtal, umgeben von einer beeindruckenden Bergkulisse, verwandelt sich die historische Erlebnisburg Hohenwerfen in der Adventzeit in eine märchenhafte Weihnachtswelt. Der mittelalterliche Burghof erstrahlt in festlichem Glanz und lädt dazu ein, die schönste Zeit des Jahres in stimmungsvoller und familiärer Atmosphäre zu genießen. Der romantische Adventmarkt verzaubert seine Besucher mit einer einzigartigen Mischung aus traditionellem Pongauer Brauchtum, liebevoll gefertigtem Salzburger Kunsthandwerk und regionalen Köstlichkeiten. An den festlich geschmückten Ständen gibt es allerlei Besonderes zu entdecken, während der Duft von weihnachtlichen Schmankerln und süßen Leckereien durch die historischen Gemäuer zieht.

Für besinnliche Momente sorgen traditionelle Hirtenspiele, weihnachtliche Chöre und festliche Weisen, die den Burghof mit stimmungsvollen Klängen erfüllen. Hier lässt sich die Vorfreude auf das Weihnachtsfest auf besonders authentische Weise erleben – fernab vom Trubel des Alltags und eingebettet in die einzigartige Atmosphäre vergangener Zeiten.

Auch für die kleinen Gäste wird der Besuch zu einem unvergesslichen Adventerlebnis. Bei einem abwechslungsreichen Kinderprogramm können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen, liebevolle Weihnachtsgeschenke basteln, köstliche Kekse backen und den zauberhaften Geschichten einer Märchenerzählerin lauschen. So werden Kinderaugen zum Leuchten gebracht und wertvolle gemeinsame Erinnerungen geschaffen.

Ob bei einem gemütlichen Spaziergang durch den historischen Burghof, beim Entdecken regionaler Handwerkskunst oder beim Genießen der besinnlichen Adventstimmung – der romantische Adventmarkt auf der Erlebnisburg Hohenwerfen bietet eine wunderbare Gelegenheit, sich gemeinsam mit Familie und Freunden auf das Weihnachtsfest einzustimmen.

28. und 29. November 2026

5., 6. und 8. Dezember 2026

www.burg-hohenwerfen.at